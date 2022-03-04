Дивеев, Промес, Лисакович, Алберто и Николсон – в символической сборной 1/8 финала Кубка России

РФС опубликовал символическую сборную по итогам матчей 1/8 финала Кубка России.
Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика»);
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Валерий Кичин («Енисей»), Иван Остойич («Балтика»);
Полузащитники: Андрей Мостовой («Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»), Александр Ломакин («Енисей»), Квинси Промес («Спартак»);
Нападающие: Виталий Лисакович («Рубин»), Юри Алберто («Зенит»), Шамар Николсон («Спартак»).
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Источник: инстаграм РФС