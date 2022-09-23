Черчесов считает, что матч с Киргизией ничего не даст сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавляющий «Ференцварош», поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Киргизией.
– Но что могут дать такие матчи, как с Киргизией?
– В спортивном плане – ничего. Надеюсь, наши киргизские друзья не обидятся, но по такому сопернику невозможно определить свои слабые стороны, да и сильные тоже. Другое дело, что есть возможность сыграть, пообщаться, посмотреть друг на друга.
- Киргизия примет Россию в субботу, 24 сентября.
- Начало матча – в 17:00 мск.
- Для россиян это будет первая игра с ноября 2021 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»