Черчесов считает, что матч с Киргизией ничего не даст сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавляющий «Ференцварош», поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Киргизией.

– Но что могут дать такие матчи, как с Киргизией?

– В спортивном плане – ничего. Надеюсь, наши киргизские друзья не обидятся, но по такому сопернику невозможно определить свои слабые стороны, да и сильные тоже. Другое дело, что есть возможность сыграть, пообщаться, посмотреть друг на друга.