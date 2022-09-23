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    Черчесов считает, что матч с Киргизией ничего не даст сборной России

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавляющий «Ференцварош», поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Киргизией.

    – Но что могут дать такие матчи, как с Киргизией?

    – В спортивном плане – ничего. Надеюсь, наши киргизские друзья не обидятся, но по такому сопернику невозможно определить свои слабые стороны, да и сильные тоже. Другое дело, что есть возможность сыграть, пообщаться, посмотреть друг на друга.

    • Киргизия примет Россию в субботу, 24 сентября.
    • Начало матча – в 17:00 мск.
    • Для россиян это будет первая игра с ноября 2021 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12074

      ВетеR 2 часа назад

      вот тут он прав, но за неимением горничной ипут дворника.)
      Киргизия лучше, чем самим с собой

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