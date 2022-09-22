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    Черчесов: «Из сборной России я ушел без крика и шума»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопросы о своей отставке из сборной России.

    – Раскроете сейчас секрет, как случилось ваше достаточно неожиданное расставание со сборной? Ведь поначалу после Евро-2020 все выглядело так, что вы останетесь. А потом откуда-то выше РФС последовало распоряжение.

    – Влезать во все эти процессы, узнавать, что да как, не было ни малейшего желания.

    Для меня все было просто. Приехал из Дании, выступил перед техническим комитетом РФС с отчетом о работе.

    Через некоторое время пообщались с Александром Дюковым и решили вот так. Без крика и шума.

    – Он же потом вас поздравил с титулом чемпиона Венгрии?

    – И с чемпионством, и с днем рождения. В этом году был в Москве на финале Кубка России, виделся с ним, общался.

    И из сборной, и из «Спартака», и из «Легии» уходил без конфликтов. Мы вопросы задаем до, а не после. И я не большой любитель что-либо вспоминать задним числом.

    • Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.
    • Под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
    • На Евро-2020 россияне не вышли из группы с Бельгией, Данией и Финляндией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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