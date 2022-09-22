Черчесов: «Из сборной России я ушел без крика и шума»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопросы о своей отставке из сборной России.

– Раскроете сейчас секрет, как случилось ваше достаточно неожиданное расставание со сборной? Ведь поначалу после Евро-2020 все выглядело так, что вы останетесь. А потом откуда-то выше РФС последовало распоряжение.

– Влезать во все эти процессы, узнавать, что да как, не было ни малейшего желания.

Для меня все было просто. Приехал из Дании, выступил перед техническим комитетом РФС с отчетом о работе.

Через некоторое время пообщались с Александром Дюковым и решили вот так. Без крика и шума.

– Он же потом вас поздравил с титулом чемпиона Венгрии?

– И с чемпионством, и с днем рождения. В этом году был в Москве на финале Кубка России, виделся с ним, общался.

И из сборной, и из «Спартака», и из «Легии» уходил без конфликтов. Мы вопросы задаем до, а не после. И я не большой любитель что-либо вспоминать задним числом.