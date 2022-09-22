Радимов: «Мне очень нравится ЦСКА Федотова»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об игре ЦСКА в этом сезоне.

– Как вам ЦСКА во главе с Владимиром Федотовым?

– Очень нравится. Это команда с будущим.

Что касается неожиданного поражения от «Торпедо», то это типичная недооценка соперника. За что футбол жестоко карает.

И все равно я считаю, что этот сезон армейцы не пройдут порожняком. Уверен в этом потому, что Федотов уже успел доказать – из тех уроков, которые преподнесло в субботу «Торпедо», он умеет делать выводы и извлекать пользу.