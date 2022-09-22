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    Радимов: «Мне очень нравится ЦСКА Федотова»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об игре ЦСКА в этом сезоне.

    – Как вам ЦСКА во главе с Владимиром Федотовым?

    – Очень нравится. Это команда с будущим.

    Что касается неожиданного поражения от «Торпедо», то это типичная недооценка соперника. За что футбол жестоко карает.

    И все равно я считаю, что этот сезон армейцы не пройдут порожняком. Уверен в этом потому, что Федотов уже успел доказать – из тех уроков, которые преподнесло в субботу «Торпедо», он умеет делать выводы и извлекать пользу.

    • ЦСКА после поражения от «Торпедо» опустился на 3-е место в таблице РПЛ.
    • Команда набрала 20 очков в 10 турах.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2289

      fakeid 1 час назад

      задрали закрывать комменты. ладно бы, политика. но матч шотландия-украина - это вообще за гранью. что нам - футбол обсудить уже нельзя?

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      Рейтинг: +25726

      vladimir-7 > fakeid 19 минут назад

      "Гласность" в действии.

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