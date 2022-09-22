Радимов: «Мне очень нравится ЦСКА Федотова»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об игре ЦСКА в этом сезоне.
– Как вам ЦСКА во главе с Владимиром Федотовым?
– Очень нравится. Это команда с будущим.
Что касается неожиданного поражения от «Торпедо», то это типичная недооценка соперника. За что футбол жестоко карает.
И все равно я считаю, что этот сезон армейцы не пройдут порожняком. Уверен в этом потому, что Федотов уже успел доказать – из тех уроков, которые преподнесло в субботу «Торпедо», он умеет делать выводы и извлекать пользу.
- ЦСКА после поражения от «Торпедо» опустился на 3-е место в таблице РПЛ.
- Команда набрала 20 очков в 10 турах.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
Источник: «Спорт-Экспресс»