«Если приходить, то делать его чемпионом». Черчесов – о возвращении в «Спартак»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

– Много лет назад вы говорили, что хотите однажды вернуться в «Спартак» и сделать его чемпионом. Это желание не иссякло?

– Я не сказал, что хочу. А сказал, что если в «Спартак» приходить, то делать его чемпионом. Не надо переиначивать!

– Но есть ли внутренний позыв к очередному возвращению в «Спартак»?

– Абсолютно никаких позывов у меня нет, и объясню почему. Говорю абсолютно искренне. Вы хотите сказать, что я спал и видел себя тренером «Ференцвароша»?

– Ну, это другая история. «Спартак» – ваш родной клуб, в котором вы много лет и играли, и тренировали, и были спортивным директором.

– Абсолютно та же история. Работая в «Спартаке», думаешь о «Спартаке». Работая в сборной – о сборной. Закончилась в твоей жизни сборная, и ты свободен. Поступил звонок – оценили, сравнили, решили.

Теперь «Ференцварош» тоже мой родной клуб, как и «Спартак», и «Легия». Сегодня думаю только о том, как обыграть «Монако».

У тренера контракт – до следующей игры. Сейчас мы об этом думаем. А если что-то делать, то надо знать, как и с кем. Самое главное – не где и за сколько, а с кем.