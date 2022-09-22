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    «Если приходить, то делать его чемпионом». Черчесов – о возвращении в «Спартак»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

    – Много лет назад вы говорили, что хотите однажды вернуться в «Спартак» и сделать его чемпионом. Это желание не иссякло?

    – Я не сказал, что хочу. А сказал, что если в «Спартак» приходить, то делать его чемпионом. Не надо переиначивать!

    – Но есть ли внутренний позыв к очередному возвращению в «Спартак»?

    – Абсолютно никаких позывов у меня нет, и объясню почему. Говорю абсолютно искренне. Вы хотите сказать, что я спал и видел себя тренером «Ференцвароша»?

    – Ну, это другая история. «Спартак» – ваш родной клуб, в котором вы много лет и играли, и тренировали, и были спортивным директором.

    – Абсолютно та же история. Работая в «Спартаке», думаешь о «Спартаке». Работая в сборной – о сборной. Закончилась в твоей жизни сборная, и ты свободен. Поступил звонок – оценили, сравнили, решили.

    Теперь «Ференцварош» тоже мой родной клуб, как и «Спартак», и «Легия». Сегодня думаю только о том, как обыграть «Монако».

    У тренера контракт – до следующей игры. Сейчас мы об этом думаем. А если что-то делать, то надо знать, как и с кем. Самое главное – не где и за сколько, а с кем.

    • Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.
    • Под его руководством команда финишировала 2-й в чемпионате России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25726

      vladimir-7 2 минуты назад

      Предложат в Зенит и побежит туда, ведь там гарантия – первое место в чемпионате,
      а тренерских знаний никаких не надо, пример, Семак, только разводи руками, если
      судьи пенальти не назначили.

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      Рейтинг: +791

      sined1951 1 час назад

      Рассуждает правильно.В России ему сейчас делать нечего. С помощью продажных СМИ его сделали "козлом отпущения" за неудачный чемпионат Европы и личным врагом "диванных фанатов".

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      Рейтинг: +614

      SLADE2019 > sined1951 1 час назад

      Почему нечего? Предложили бы нормальный вариант побежал бы. Другое дело, что как тренер он не особо кого впечатляет. Разве что разговаривает круто с журналистами. А в Спартаке он уже был и вряд ли кто думает о его возвращении.

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