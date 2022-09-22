«Если приходить, то делать его чемпионом». Черчесов – о возвращении в «Спартак»

Предложат в Зенит и побежит туда, ведь там гарантия – первое место в чемпионате,
а тренерских знаний никаких не надо, пример, Семак, только разводи руками, если
судьи пенальти не назначили.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».
– Много лет назад вы говорили, что хотите однажды вернуться в «Спартак» и сделать его чемпионом. Это желание не иссякло?
– Я не сказал, что хочу. А сказал, что если в «Спартак» приходить, то делать его чемпионом. Не надо переиначивать!
– Но есть ли внутренний позыв к очередному возвращению в «Спартак»?
– Абсолютно никаких позывов у меня нет, и объясню почему. Говорю абсолютно искренне. Вы хотите сказать, что я спал и видел себя тренером «Ференцвароша»?
– Ну, это другая история. «Спартак» – ваш родной клуб, в котором вы много лет и играли, и тренировали, и были спортивным директором.
– Абсолютно та же история. Работая в «Спартаке», думаешь о «Спартаке». Работая в сборной – о сборной. Закончилась в твоей жизни сборная, и ты свободен. Поступил звонок – оценили, сравнили, решили.
Теперь «Ференцварош» тоже мой родной клуб, как и «Спартак», и «Легия». Сегодня думаю только о том, как обыграть «Монако».
У тренера контракт – до следующей игры. Сейчас мы об этом думаем. А если что-то делать, то надо знать, как и с кем. Самое главное – не где и за сколько, а с кем.
- Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год.
- Под его руководством команда финишировала 2-й в чемпионате России.