Агент: «Дркушич не покинет «Сочи» из-за частичной мобилизации в России»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, дал понять, что его клиент не собирается покидать Россию, где объявили частичную мобилизацию.

— Бесспорно, в российскую армию его вряд ли заберут. Но есть ли вероятность, что он приостановит контракт в связи с этими событиями?

— На Ваню это никак не повлияет. На данный момент он точно останется в «Сочи». Он даже не думает ни о каких других клубах, кроме «Сочи». И если ситуация не изменится, он не уедет. Но кто знает, что произойдет дальше. Если завтра произойдет какая-то эскалация ситуации, мы начнем думать о каких-то вариантах. Но если все останется как сейчас, то для него все нормально.