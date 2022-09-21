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    Агент: «Дркушич не покинет «Сочи» из-за частичной мобилизации в России»

    Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, дал понять, что его клиент не собирается покидать Россию, где объявили частичную мобилизацию.

    — Бесспорно, в российскую армию его вряд ли заберут. Но есть ли вероятность, что он приостановит контракт в связи с этими событиями?

    — На Ваню это никак не повлияет. На данный момент он точно останется в «Сочи». Он даже не думает ни о каких других клубах, кроме «Сочи». И если ситуация не изменится, он не уедет. Но кто знает, что произойдет дальше. Если завтра произойдет какая-то эскалация ситуации, мы начнем думать о каких-то вариантах. Но если все останется как сейчас, то для него все нормально.

    • Частичную мобилизацию сегодня объявил президент РФ Владимир Путин.
    • В этом сезоне Дркушич поучаствовал в 12 матчах «Сочи», сделал ассист.
    • Дркушич в России с зимы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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