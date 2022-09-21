«Это трагедия. Нас везде забанили». Нигматуллин – об отстранении России от Евро-2024

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.
«Конечно, это трагедия. Для нынешнего поколения футболистов прежде всего. Они лишаются возможности проявлять себя на международной арене. Но, честно говоря, эту новость неожиданной не назовешь: нас забанили везде, где можно было», – сказал Нигматуллин.
- Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
- Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
- Это решения ФИФА и УЕФА.
Источник: «Матч ТВ»