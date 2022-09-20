Петржела: «Такая сборная России никому не нужна. С ней никто не хочет играть»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отбора Евро-2024.

«Такая сборная России никому не нужна. Зачем? Им же не играть на чемпионате мира, чемпионате Европы. Сейчас они будут играть с Киргизией, ну что это за соперник? Это очень слабая команда.

Думаю, что матча с Боснией не будет. Боснийцы откажутся играть в самый последний момент. Сербы и хорваты тоже не сыграют. Им не позволят. Это катастрофа. Российская сборная – очень сильная команда. Мне очень жалко. Но со сборной Россией никто не хочет играть.

Большая проблема для всего российского футбола и всех спортсменов там», – сказал Петржела.