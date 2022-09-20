«Будет деградация». Губерниев – об отстранении России от Евро-2024

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на отстранение России от Евро-2024.

«В этих условиях нужно играть футбол здесь, развивать спорт в стране. Я не очень понимаю людей, которые рассчитывают на что‑то. Я реалист, мы не будем играть на Евро‑2024. Уровень российского футбола, конечно, упадет. Он падает и от того, что мы в еврокубках не играем. И в биатлоне, и в лыжах, и где бы там ни было, будет деградация.

Наша задача – максимально снизить все эти процессы, проводя свои соревнования. В случае с футболом, поднимать престиж Кубка России, показывать это все, рассказывать, не падать духом и не унывать. Поддерживать не только спорт высших достижений, но еще и детско‑юношеский спорт, что даже важнее с моей точки зрения», – сказал журналист.