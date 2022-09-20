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    Тащин ответил на обвинения программы «Есть тема» в госпропаганде и политизированности

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о программе «Есть тема».

    – Складывается ощущение, что «Есть тема» стала рупором государственной риторики на спортивном канале. Как будто вы, будучи федеральным каналом, обязаны придерживаться определeнной медийной политики.

    – Безусловно, мы должны пропагандировать национальные ценности – в том числе через такие программы.

    – Через политизированные ток-шоу?

    – Сложно сказать, спортивная это программа или политическая. Это ток-шоу.

    – Там много политики.

    – Да, потому что спорт – часть политики.

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    Источник: «Чемпионат»

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