Тащин ответил на обвинения программы «Есть тема» в госпропаганде и политизированности

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался о программе «Есть тема».

– Складывается ощущение, что «Есть тема» стала рупором государственной риторики на спортивном канале. Как будто вы, будучи федеральным каналом, обязаны придерживаться определeнной медийной политики.

– Безусловно, мы должны пропагандировать национальные ценности – в том числе через такие программы.

– Через политизированные ток-шоу?

– Сложно сказать, спортивная это программа или политическая. Это ток-шоу.

– Там много политики.

– Да, потому что спорт – часть политики.