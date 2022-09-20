Радимов сравнил «Зенит» Семака со «Спартаком» Романцева

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, чем нынешней состав «Зенита» похож на «Спартак» эпохи Олега Романцева.

– Нынешний «Зенит» не напоминает «Спартак» Романцева, в котором главной движущей силой была полузащита?

– Что-то общее есть! И в том «Спартаке», и сейчас в «Зените» игру ведет средняя линия. Не зря говорится: покажи мне полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда.

Сейчас у Семака, как и тогда у Романцева, собраны самые яркие футболисты – Малком, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой, Кузяев. Все они с большим набором опций и в атаке, и в обороне.

Даже бразильцы, которые никогда не были любителями черновой работы. Вот почему полузащита – игровое сердце нынешнего «Зенита».