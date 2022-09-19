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    В Киргизии отреагировали на слухи о возможном срыве матча со сборной России

    Киргизский футбольный союз дал комментарий по поводу проведения товарищеской встречи со сборной России.

    Сообщалось, что матч может сорваться из-за организационных проблем и боевых действий на границе с Таджикистаном.

    «Угроз, если вы имеете в виду приграничное вторжение соседней республики, нет. Территориально это находится в другом уголке страны.

    Что касается билетов, то они пока не поступили в продажу. Ожидаем, что это произойдет на днях», – сообщили в КФС.

    • Игра должна состояться 24 сентября в Бишкеке.
    • Вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе начался 14 сентября.
    • Из-за этого есть вероятность введения в стране военного положения.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    19.09.2022 22:55
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