В Киргизии отреагировали на слухи о возможном срыве матча со сборной России

Киргизский футбольный союз дал комментарий по поводу проведения товарищеской встречи со сборной России.

Сообщалось, что матч может сорваться из-за организационных проблем и боевых действий на границе с Таджикистаном.

«Угроз, если вы имеете в виду приграничное вторжение соседней республики, нет. Территориально это находится в другом уголке страны.

Что касается билетов, то они пока не поступили в продажу. Ожидаем, что это произойдет на днях», – сообщили в КФС.