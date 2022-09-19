В Киргизии отреагировали на слухи о возможном срыве матча со сборной России

Киргизский футбольный союз дал комментарий по поводу проведения товарищеской встречи со сборной России.
Сообщалось, что матч может сорваться из-за организационных проблем и боевых действий на границе с Таджикистаном.
«Угроз, если вы имеете в виду приграничное вторжение соседней республики, нет. Территориально это находится в другом уголке страны.
Что касается билетов, то они пока не поступили в продажу. Ожидаем, что это произойдет на днях», – сообщили в КФС.
- Игра должна состояться 24 сентября в Бишкеке.
- Вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе начался 14 сентября.
- Из-за этого есть вероятность введения в стране военного положения.
Источник: «Р-Спорт»