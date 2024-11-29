Обляков поделился впечатлениями от работы с Карпиным

Полузащитник сборной России Иван Обляков охарактеризовал главного тренера команды Валерия Карпина.
– В этом году РФС продлил контракт с тренером Валерием Карпиным. Какие бы вы выделили у него сильные стороны?
– С Валерием Георгиевичем очень комфортно. Он умеет мотивировать на каждую игру – вне зависимости от уровня соперника. Думаю, что результаты команды это подтверждают.
- Карпин в сборной с 2021 года.
- Команда отстранена от официальных матчей.
- «Ростов» Карпина идет в РПЛ 8-м.
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Источник: ТАСС