Обляков поделился впечатлениями от работы с Карпиным

Полузащитник сборной России Иван Обляков охарактеризовал главного тренера команды Валерия Карпина.

– В этом году РФС продлил контракт с тренером Валерием Карпиным. Какие бы вы выделили у него сильные стороны?

– С Валерием Георгиевичем очень комфортно. Он умеет мотивировать на каждую игру – вне зависимости от уровня соперника. Думаю, что результаты команды это подтверждают.

Карпин в сборной с 2021 года.

Команда отстранена от официальных матчей.

«Ростов» Карпина идет в РПЛ 8-м.

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