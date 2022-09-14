Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Матч Киргизия – Россия под угрозой срыва («Мутко против»)

14 сентября 2022, 11:48
18

Возникли проблемы с организацией товарищеского матча Киргизия – Россия. Игру могут отменить.

«Матч России с Киргизией может сорваться. Все дело в странном подходе некоторых киргизских чиновников к делу, медиаправах и, вероятно, жажде нажива.

По общей практике во время товарищеских матчей хозяева оплачивают гостям проживание, трансферы, а главное, предоставляют ТВ-права на территорию гостей и 50% бортов на стадионе.

Киргизы же настаивают на том, что никакие медиаправа они предоставить не могут, так как уже продали их местному агентству. На все вопросы как они продали права, если контракт на игру ещe не заключeн, они лишь разводят руками, мол «вот так».

С таким подходом не согласны в РФС. Если медиаправа не будут переданы, то матч в России не будет показан.

Однако есть шанс, что все же киргизские спортивные чиновники все же одумаются. Тем более, они сами изначально предложили сыграть товарняк, а саму игру так же ждeт руководство Киргизии, так что матч для них очень важен», – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.
  • На этой неделе главный тренер России Валерий Карпин должен огласить окончательный список игроков на матч.
  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

Еще по теме:
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 3
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?» 4
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1663145437
Дожили. Уже даже киргизы шлют лесом.
Ответить
Freyd
1663146144
Всё пора отменять,и хватит про сборную вспоминать.Временно приостановить все выплаты зарплат.А то не хватало ещё в не нужном матче травмы получить!
Ответить
Таврида
1663146539
Пока надо сборную отменить, уже даже всякие Боснии и Киргизии начинают выкобениваться. Кассу закрыть, пусть РФС на эти деньги лучше молодежь поддерживает.
Ответить
R_a_i_n
1663147870
Жадные Киргизы думают, что их баблом завалят, лишь бы матч состоялся.
Ответить
ALEX ML
1663148357
выслать их из России и пусть матчи смотрят дома
Ответить
derrik2000
1663150377
Какой на хрен "срыв"??? Сборную распустить на неопределённый срок, сделать более концентрированным календарь ЧР и КР. У меня ощущение, что в масскве больше всех переживают за сборную те, кто нехило поднимал и ещё хочет поднять бабло на её матчах. Мне, например, как-то фиолетово, есть сборная или её нет. Чё, чемпионы мира и европы едриёмать? Или, может, финалисты указанных соревнований? Не хрен деньги налогоплательщиков, т. е. НАШИ ДЕНЬГИ, тратить не пойми на что.
Ответить
SLADE2019
1663154657
Если матч может не состояться, из-за того, что не будет транслироваться на Россию, тогда пусть не транслируется, а сборная хоть товарищеский матч сыграет. По большому счету этот матч для болельщиков особого интереса не может вызывать. Лично я спокойно без этой трансляции обойдусь.
Ответить
ScarlettOgusania
1663155528
Матчи сборной надо отменить, нет ни одного нормального повода, чтобы проводить матчи сборной в существующих условиях в мире. Сборные Киргизии и Боснии выбраны случайно, из тех, кто дал согласие играть с нами
Ответить
АЛЕКС 58
1663158233
Какая сборная,какие игры? Временно приостановить,Валере не платить зря бабки,лучше пусть ДЮСШ направить средства.
Ответить
ArReal
1663196721
Киргизы в очередной раз показали свое лицо))наши тоже хороши - нашли с кем связаться)))
Ответить
Главные новости
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
2
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
2
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
2
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Все новости
Все новости
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
Вчера, 16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
Вчера, 16:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+