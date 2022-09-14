Матч Киргизия – Россия под угрозой срыва («Мутко против»)

Возникли проблемы с организацией товарищеского матча Киргизия – Россия. Игру могут отменить.

«Матч России с Киргизией может сорваться. Все дело в странном подходе некоторых киргизских чиновников к делу, медиаправах и, вероятно, жажде нажива.

По общей практике во время товарищеских матчей хозяева оплачивают гостям проживание, трансферы, а главное, предоставляют ТВ-права на территорию гостей и 50% бортов на стадионе.

Киргизы же настаивают на том, что никакие медиаправа они предоставить не могут, так как уже продали их местному агентству. На все вопросы как они продали права, если контракт на игру ещe не заключeн, они лишь разводят руками, мол «вот так».

С таким подходом не согласны в РФС. Если медиаправа не будут переданы, то матч в России не будет показан.

Однако есть шанс, что все же киргизские спортивные чиновники все же одумаются. Тем более, они сами изначально предложили сыграть товарняк, а саму игру так же ждeт руководство Киргизии, так что матч для них очень важен», – написал телеграм-канал «Мутко против».