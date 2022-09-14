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    Матч Киргизия – Россия под угрозой срыва («Мутко против»)

    Возникли проблемы с организацией товарищеского матча Киргизия – Россия. Игру могут отменить.

    «Матч России с Киргизией может сорваться. Все дело в странном подходе некоторых киргизских чиновников к делу, медиаправах и, вероятно, жажде нажива.

    По общей практике во время товарищеских матчей хозяева оплачивают гостям проживание, трансферы, а главное, предоставляют ТВ-права на территорию гостей и 50% бортов на стадионе.

    Киргизы же настаивают на том, что никакие медиаправа они предоставить не могут, так как уже продали их местному агентству. На все вопросы как они продали права, если контракт на игру ещe не заключeн, они лишь разводят руками, мол «вот так».

    С таким подходом не согласны в РФС. Если медиаправа не будут переданы, то матч в России не будет показан.

    Однако есть шанс, что все же киргизские спортивные чиновники все же одумаются. Тем более, они сами изначально предложили сыграть товарняк, а саму игру так же ждeт руководство Киргизии, так что матч для них очень важен», – написал телеграм-канал «Мутко против».

    • Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.
    • На этой неделе главный тренер России Валерий Карпин должен огласить окончательный список игроков на матч.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 11:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +418

      ScarlettOgusania 29 минут назад

      Матчи сборной надо отменить, нет ни одного нормального повода, чтобы проводить матчи сборной в существующих условиях в мире. Сборные Киргизии и Боснии выбраны случайно, из тех, кто дал согласие играть с нами

      0
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      Рейтинг: +590

      SLADE2019 > ScarlettOgusania 7 минут назад

      С Вами трудно не согласиться. Но под сборную в РФСе работают различные подразделения, люди бабки получают, притом неплохие. Поэтому на это никто не пойдет. Причем будут это объяснять самыми благовидными предлогами. В первую очередь, что только о нас они и думают.

      0
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      Рейтинг: +590

      SLADE2019 43 минуты назад

      Если матч может не состояться, из-за того, что не будет транслироваться на Россию, тогда пусть не транслируется, а сборная хоть товарищеский матч сыграет. По большому счету этот матч для болельщиков особого интереса не может вызывать. Лично я спокойно без этой трансляции обойдусь.

      0
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      Рейтинг: +19722

      derrik2000 1 час назад

      Какой на хрен "срыв"???
      Сборную распустить на неопределённый срок, сделать более концентрированным календарь ЧР и КР.
      У меня ощущение, что в масскве больше всех переживают за сборную те, кто нехило поднимал и ещё хочет поднять бабло на её матчах.
      Мне, например, как-то фиолетово, есть сборная или её нет.
      Чё, чемпионы мира и европы едриёмать?
      Или, может, финалисты указанных соревнований?
      Не хрен деньги налогоплательщиков, т. е. НАШИ ДЕНЬГИ, тратить не пойми на что.

      2
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      Рейтинг: +16251

      Anton01011969 2 часа назад

      И зачем нам тогда эта игра? Что нет других команд? Почему из-за чинуш должны страдать обычные люди???

      0
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      Рейтинг: +2464

      ALEX ML 2 часа назад

      выслать их из России и пусть матчи смотрят дома

      3
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      Рейтинг: +9778

      R_a_i_n 2 часа назад

      Жадные Киргизы думают, что их баблом завалят, лишь бы матч состоялся.

      7
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      Рейтинг: +170

      Таврида 2 часа назад

      Пока надо сборную отменить, уже даже всякие Боснии и Киргизии начинают выкобениваться. Кассу закрыть, пусть РФС на эти деньги лучше молодежь поддерживает.

      6
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      Рейтинг: +1288

      Freyd 3 часа назад

      Всё пора отменять,и хватит про сборную вспоминать.Временно приостановить все выплаты зарплат.А то не хватало ещё в не нужном матче травмы получить!

      9
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      Рейтинг: +170

      Таврида > Freyd 2 часа назад

      +1, опередил.

      3
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      Рейтинг: +7945

      vladik12 3 часа назад

      Дожили. Уже даже киргизы шлют лесом.

      6
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      Рейтинг: +25694

      vladimir-7 > vladik12 2 часа назад

      Такой у нас "уважаемый" РФС и его сборная по футболу.

      3
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      Рейтинг: +535

      Янвapь 69 > vladimir-7 1 час назад

      Куда ты свою морду лошадиную вечно суёшь ? Иди вон лучше простатит лечи

      0
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      Рейтинг: +25694

      vladimir-7 > Янвapь 69 1 час назад

      Ну раз кастрированный компетентный и проверенный на себе
      бычок сказал, то надо всем обратить внимание и провериться.
      Тем более, что у тебя февраль наступил и весеннее обострение началось.

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