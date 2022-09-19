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  • Терюшков: «Сазонов - не предатель. Он просто должен считаться легионером в РПЛ»

Терюшков: «Сазонов - не предатель. Он просто должен считаться легионером в РПЛ»

19 сентября 2022, 17:59
18

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

«Саба Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное – России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право. Сазонов – не предатель. У него родственные связи. И, насколько я понимаю, он имел двойное гражданство всю свою жизнь.

Теперь, если он решил играть за Грузию, он просто должен считаться легионером в РПЛ. А так, ничего страшного не произошло.

Я называл предателями тех, кто будучи спортсменом сборной России, принимает решение выступать за недружественные страны. Грузия не входит в перечень недружественных для России стран», – сказал Терюшков.

  • Сазонов – воспитанник «Зенита».
  • Его мать – грузинка.
  • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Грузия Сазонов Саба Терюшков Роман
Комментарии (18)
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BRO_football
1663601184
С чего это вдруг Сазонов должен считаться легионером? Если есть российское гражданство, пусть и второе, значит не легионер. Давайте тогда всех натурализованных бразильцев считать легионерами. В этом плане Бразилия чем хуже Грузии? Вот недавно Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Значит, мы и дальше будем считать их легионерами и никакой им сборной России, как того хочет сам Терюшков.
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житель СПб
1663609647
Совершенно согласен с этим подходом. Нельзя сидеть на двух стульях. Это - хитрожопость.
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Plyash
1663612026
Депутат хренов,ты законов не знаешь,кретин.Почитай,что такое Двойное гражданство,и что такое второе гражданство,ну или третье,и какая разница между ними.И этот депутатор сидит в ГД и "работает" на благо нас...Бедная Россия...
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