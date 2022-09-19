С чего это вдруг Сазонов должен считаться легионером? Если есть российское гражданство, пусть и второе, значит не легионер. Давайте тогда всех натурализованных бразильцев считать легионерами. В этом плане Бразилия чем хуже Грузии? Вот недавно Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Значит, мы и дальше будем считать их легионерами и никакой им сборной России, как того хочет сам Терюшков.
Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.
«Саба Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное – России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право. Сазонов – не предатель. У него родственные связи. И, насколько я понимаю, он имел двойное гражданство всю свою жизнь.
Теперь, если он решил играть за Грузию, он просто должен считаться легионером в РПЛ. А так, ничего страшного не произошло.
Я называл предателями тех, кто будучи спортсменом сборной России, принимает решение выступать за недружественные страны. Грузия не входит в перечень недружественных для России стран», – сказал Терюшков.
- Сазонов – воспитанник «Зенита».
- Его мать – грузинка.
- В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.