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    Терюшков: «Сазонов - не предатель. Он просто должен считаться легионером в РПЛ»

    Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

    «Саба Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное – России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право. Сазонов – не предатель. У него родственные связи. И, насколько я понимаю, он имел двойное гражданство всю свою жизнь.

    Теперь, если он решил играть за Грузию, он просто должен считаться легионером в РПЛ. А так, ничего страшного не произошло.

    Я называл предателями тех, кто будучи спортсменом сборной России, принимает решение выступать за недружественные страны. Грузия не входит в перечень недружественных для России стран», – сказал Терюшков.

    • Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11935

      BRO_football 1 час назад

      С чего это вдруг Сазонов должен считаться легионером? Если есть российское гражданство, пусть и второе, значит не легионер. Давайте тогда всех натурализованных бразильцев считать легионерами. В этом плане Бразилия чем хуже Грузии? Вот недавно Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Значит, мы и дальше будем считать их легионерами и никакой им сборной России, как того хочет сам Терюшков.

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      Рейтинг: +238

      za logiku > BRO_football 36 минут назад

      Так там вроде со сборной России итак уже не получится, если они за Бразилию олимпийскую играли. Или там другой регламент и олимпийская побоку для фифа?

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      Рейтинг: +22

      GodfriedVB > BRO_football 33 минуты назад

      Недавно получили? откуда вы вообще это взяли?

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      Рейтинг: +1293

      Freyd > BRO_football 21 минуту назад

      Никто ничего не получил,и паспорта то-же,и не вбрасывай ОБС(одна бабка сказала).

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      Рейтинг: +6902

      Из Твери Леха > BRO_football 18 минут назад

      Видимо депутат таким образом хочет наказания)

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      Рейтинг: +39

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Сазонов предатель

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