Газзаев заявил, что Путин и президент Киргизии лично договорились о проведении матча с Россией

Газаев пёс! Газааев пеес!! Газаев пёс! Газааееев пееес!
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможную отмену товарищеского матча между сборными России и Киргизии.
«Насколько я знаю, все проблемы там решены. Наоборот, есть договорeнность между главами стран. Совсем недавно проходило заседание, так что ничего сложного там нет.
Нашей сборной в любом случае всегда нужно играть в международных матчах, когда есть такая возможность. Не так важно, Киргизия или другая команда. Необходимо, чтобы сборная имела игровую практику, хотя бы контрольные игры. Нормальное явление», – сказал Газзаев.
- О возможной отмене матча на этой неделе писал «Мутко против».
- Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.