Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Газзаев заявил, что Путин и президент Киргизии лично договорились о проведении матча с Россией

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможную отмену товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

    «Насколько я знаю, все проблемы там решены. Наоборот, есть договорeнность между главами стран. Совсем недавно проходило заседание, так что ничего сложного там нет.

    Нашей сборной в любом случае всегда нужно играть в международных матчах, когда есть такая возможность. Не так важно, Киргизия или другая команда. Необходимо, чтобы сборная имела игровую практику, хотя бы контрольные игры. Нормальное явление», – сказал Газзаев.

    • О возможной отмене матча на этой неделе писал «Мутко против».
    • Матч в Бишкеке намечен на 24 сентября.

    Новости по теме
    Круговой: «Есть информация, что матча с Киргизией не будет» 8
    Баженов: «Боснийцы сольются. А киргизы безумно любят футбол, чуть ли не на деревьях сидят» 3
    Игрок Киргизии Мурзаев: «Легкого матча для России не будет» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +184

      гууд 30 минут назад

      Газаев пёс! Газааев пеес!! Газаев пёс! Газааееев пееес!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11