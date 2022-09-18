Газзаев заявил, что Путин и президент Киргизии лично договорились о проведении матча с Россией

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал возможную отмену товарищеского матча между сборными России и Киргизии.

«Насколько я знаю, все проблемы там решены. Наоборот, есть договорeнность между главами стран. Совсем недавно проходило заседание, так что ничего сложного там нет.

Нашей сборной в любом случае всегда нужно играть в международных матчах, когда есть такая возможность. Не так важно, Киргизия или другая команда. Необходимо, чтобы сборная имела игровую практику, хотя бы контрольные игры. Нормальное явление», – сказал Газзаев.