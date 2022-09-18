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  • Карпин: «Ростову» надо еще 12-13 очков, чтобы не бороться за стыки»

Карпин: «Ростову» надо еще 12-13 очков, чтобы не бороться за стыки»

18 сентября 2022, 09:01
3

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин думает о борьбе за выживание, несмотря на второе место в РПЛ.

– В начале сезона вы сказали, что первые оценки, первые выводы можно будет делать по итогам десяти туров. Вот сейчас они прошли.

– Эти десять туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещe набрать очков 12-13 чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим.

  • «Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» на 4 очка.
  • Ростовчане – единственная команда РПЛ без поражений в сезоне (с учетом Кубка России).
  • Карпин также тренирует сборную России.

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Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (3)
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житель СПб
1663483455
Главное только - с ходу на нулевое место не проскочить!
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Romeo 123
1663489931
Что то карпуша пиз..дит , то он говорит что за таблицей не смотрит а тут вдруг, *****..бол
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моэм
1663492341
С финансами Ростова , это всегда было самой насущной задачей , а по серьёзному замахнутся на большее , чем удержатся в "вышке" и "пошуметь в Европе , смог только Бердыев , да и то потому что привёл за собой хорошее усиление состава .
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