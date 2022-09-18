Карпин: «Ростову» надо еще 12-13 очков, чтобы не бороться за стыки»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин думает о борьбе за выживание, несмотря на второе место в РПЛ.

– В начале сезона вы сказали, что первые оценки, первые выводы можно будет делать по итогам десяти туров. Вот сейчас они прошли.

– Эти десять туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещe набрать очков 12-13 чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим.