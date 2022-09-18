Карпин: «Ростову» надо еще 12-13 очков, чтобы не бороться за стыки»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин думает о борьбе за выживание, несмотря на второе место в РПЛ.
– В начале сезона вы сказали, что первые оценки, первые выводы можно будет делать по итогам десяти туров. Вот сейчас они прошли.
– Эти десять туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещe набрать очков 12-13 чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим.
- «Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» на 4 очка.
- Ростовчане – единственная команда РПЛ без поражений в сезоне (с учетом Кубка России).
- Карпин также тренирует сборную России.
Источник: официальный сайт «Ростова»