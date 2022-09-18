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    Карпин: «Ростову» надо еще 12-13 очков, чтобы не бороться за стыки»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин думает о борьбе за выживание, несмотря на второе место в РПЛ.

    – В начале сезона вы сказали, что первые оценки, первые выводы можно будет делать по итогам десяти туров. Вот сейчас они прошли.

    – Эти десять туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещe набрать очков 12-13 чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим.

    • «Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» на 4 очка.
    • Ростовчане – единственная команда РПЛ без поражений в сезоне (с учетом Кубка России).
    • Карпин также тренирует сборную России.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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