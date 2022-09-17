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РПЛ. «Зенит» в большинстве победил «Динамо» и оторвался от конкурентов на четыре очка

17 сентября 2022, 20:56
95

«Зенит» в десятом туре РПЛ переиграл в гостях «Динамо». Победный мяч у Андрея Мостового в первом тайме.

«Динамо» с 66-й минуты было в меньшинстве после второго за месяц удаления защитника Роберто Фернандеса.

«Зенит» не проигрывает московским клубам в РПЛ с августа 2020 года.

«Зенит» лидирует с четырехочковым отрывом. «Динамо» занимает шестую строчку.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мостовой, 35; 0:2 – Мантуан, 90+3.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Лаксальт (Скопинцев, 77), Даса, Фомин, Норманн (Гагнидзе, 46), Макаров (Маричаль, 67), Захарян (Гладышев, 77), Нгамале (Тюкавин, 86), Смолов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантонс, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой (Клаудиньо, 70), Барриос, Вендел (Мантуан, 87), Малком (Кассьерра, 78), Сергеев (Круговой, 78).

Предупреждения: Лаксальт, 32; Фернандес, 43; Захарян, 68; Скопинцев, 79 – Сантос, 14.

Удаления: Фернандес, 66 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (95)
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волчарик
1663437891
Питер со скучной победой.Динамо дно,Захарян на фоне Зенита........................какое Челси?
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BarStep
1663438002
Нее, ни кто ни каких захарянов покупать не будет..
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ААМ
1663438028
Молодцы зенитовцы, а Клаудиньо и почти всему Динамо надо владеть нервами.
Ответить
Artemka444
1663438341
Всех с победой!!!
Ответить
ААМ
1663438416
Так держать Зенит
Ответить
BarStep
1663438890
Одни особо не хотели, вторые в целом и не могли.. Скучноватые 0:1 устраивали всех.. Тем не менее с победой парни!
Ответить
житель СПб
1663439121
Когда на 1 минуте Динамо успел сделать две грубости - я напрягся. Боялся, что начинается настоящая грубая динамовская игра... Обошлось. Выиграли на высоком классе. Молодцы, Зенит!
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Spirit_78
1663439629
С победой всех болельщиков Зенита!
Ответить
S.K.V.
1663439728
Зенит с победой!!!
Ответить
ilichkadr
1663439878
Зенит с победой! Отвозили полицаев по-взрослому. Статистика матча говорит сама за себя: Удары - 7:15; Удары в створ - 2:6; Владение мячом - 38% : 62%. Хряки визжат от счастья, поскольку появился шанс поделить с Сочи 6-е место.
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