РПЛ. «Зенит» в большинстве победил «Динамо» и оторвался от конкурентов на четыре очка

«Зенит» в десятом туре РПЛ переиграл в гостях «Динамо». Победный мяч у Андрея Мостового в первом тайме.

«Динамо» с 66-й минуты было в меньшинстве после второго за месяц удаления защитника Роберто Фернандеса.

«Зенит» не проигрывает московским клубам в РПЛ с августа 2020 года.

«Зенит» лидирует с четырехочковым отрывом. «Динамо» занимает шестую строчку.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мостовой, 35; 0:2 – Мантуан, 90+3.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Лаксальт (Скопинцев, 77), Даса, Фомин, Норманн (Гагнидзе, 46), Макаров (Маричаль, 67), Захарян (Гладышев, 77), Нгамале (Тюкавин, 86), Смолов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантонс, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой (Клаудиньо, 70), Барриос, Вендел (Мантуан, 87), Малком (Кассьерра, 78), Сергеев (Круговой, 78).

Предупреждения: Лаксальт, 32; Фернандес, 43; Захарян, 68; Скопинцев, 79 – Сантос, 14.

Удаления: Фернандес, 66 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ