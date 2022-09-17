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    РПЛ. «Зенит» в большинстве победил «Динамо» и оторвался от конкурентов на четыре очка

    «Зенит» в десятом туре РПЛ переиграл в гостях «Динамо». Победный мяч у Андрея Мостового в первом тайме.

    «Динамо» с 66-й минуты было в меньшинстве после второго за месяц удаления защитника Роберто Фернандеса.

    «Зенит» не проигрывает московским клубам в РПЛ с августа 2020 года.

    «Зенит» лидирует с четырехочковым отрывом. «Динамо» занимает шестую строчку.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мостовой, 35; 0:2 – Мантуан, 90+3.

    «Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Лаксальт (Скопинцев, 77), Даса, Фомин, Норманн (Гагнидзе, 46), Макаров (Маричаль, 67), Захарян (Гладышев, 77), Нгамале (Тюкавин, 86), Смолов.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантонс, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой (Клаудиньо, 70), Барриос, Вендел (Мантуан, 87), Малком (Кассьерра, 78), Сергеев (Круговой, 78).

    Предупреждения: Лаксальт, 32; Фернандес, 43; Захарян, 68; Скопинцев, 79 – Сантос, 14.

    Удаления: Фернандес, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии98
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      Рейтинг: +17111

      paracetamol 25 минут назад

      Легко, играли с мальчиками для битья, но пожалели!

      1
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      Рейтинг: +5468

      ySS 37 минут назад

      Кстати, на счет большинства, Динамо с начала играло вдевятером, а газовые первый тайм в 12 игроков (норвежский самородок играл за них))

      0
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      Рейтинг: +16846

      ilichkadr > ySS 15 минут назад

      Эт каким образом норвежский самородок играл за Зенит? Перепутал берега, цвета не различает, дальтоник?
      P.S. Опять водку пивом полирнул, а ySS ?

      1
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      Рейтинг: +829

      dimag 47 минут назад

      Скоро на этом сайти останутся одни болельщики Зенита , которые бутут общаться сами с собой и самми себе рассказывать какой Зенька крутой футбольный клуб , и еслиб не санкции то он бы в Европе всех порвал с таким составом .

      1
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      Рейтинг: +66023

      portero 58 минут назад

      Зенит откровенно не играл во втором тайме, почему не выпустил тренер Динамо раньше Тюкавина, шансов бвло бы больше на то что забьют???? Было бы на кого закладывать.

      3
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      Рейтинг: +16846

      ilichkadr 59 минут назад

      Зенит с победой! Отвозили полицаев по-взрослому. Статистика матча говорит сама за себя: Удары - 7:15; Удары в створ - 2:6; Владение мячом - 38% : 62%.
      Хряки визжат от счастья, поскольку появился шанс поделить с Сочи 6-е место.

      6
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      Рейтинг: +1037

      S.K.V. 1 час назад

      Зенит с победой!!!

      5
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      Рейтинг: +4050

      Spirit_78 1 час назад

      С победой всех болельщиков Зенита!

      5
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      Рейтинг: +5468

      ySS 1 час назад

      Норвежский турист обеспечил легкую прогулку гасклубу, а нам унылое зрелище.
      Одни бросили играть, а другие не смогли начать

      3
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      Рейтинг: +17505

      житель СПб 1 час назад

      Когда на 1 минуте Динамо успел сделать две грубости - я напрягся. Боялся, что начинается настоящая грубая динамовская игра... Обошлось. Выиграли на высоком классе. Молодцы, Зенит!

      9
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      Рейтинг: +10619

      alp > житель СПб 1 час назад

      динамо играло как всегда грубо. хорошо, что у нас обошлось без травм

      8
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      Рейтинг: +5468

      ySS > житель СПб 1 час назад

      С победой!

      3
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      Рейтинг: +965

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      это будет лучший сезон Зенита.
      очередное безоговорочное чемпионство и в этот раз нет еврокубков, где зенитовцам показывают их настоящее место.

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