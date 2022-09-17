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  • Гришин объяснил «сенсационное» поражение ЦСКА от «Торпедо»

Гришин объяснил «сенсационное» поражение ЦСКА от «Торпедо»

17 сентября 2022, 18:10
11

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин связал поражение команды в десятом туре РПЛ от «Торпедо» (0:1) с плохой реализацией моментов.

– ЦСКА владел преимуществом на протяжении всего матча. У «Торпедо» было всего два момента. Один команда реализовала, а во втором спас Игорь Акинфеев. ЦСКА не везло с реализацией. Конечно, это сенсация.

– Кто был слабым звеном у ЦСКА?

– Все играли на пределе своих возможностей. В конце нужны были высокие нападающие, поэтому вышли Адольфо Гайч и Антон Заболотный. Все равно, ЦСКА – самая яркая команда чемпионата, наравне с «Зенитом». Просто петербуржцы выигрывают все свои матчи, а ЦСКА где-то не везет.

  • Для торпедовцев это 1-я победа над ЦСКА в официальном матче за последние 19 лет.
  • Команда не выигрывала у этого соперника с 19 июля 2003 года.
  • Также «Торпедо» впервые победило в этом сезоне РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо ЦСКА Гришин Александр
Комментарии (11)
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sined1951
1663429301
ЦСКА сыграл позорно, ни как от них такого не ожидал. Матч показал, что ЦСКА не соперник Зениту.
Ответить
CSKA57
1663429422
Повлиял длительный изнурительный переезд...
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paracetamol
1663429471
Объяснение простое - пенальти не поставили. А в остальном игра как игра!
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FCSpartakM
1663430074
с чего цска самая яркая команда? Выигрывать у аутсайдров это хорошо, но может подождать посильнее календарь?
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пахомов
1663430245
а ЦСКА где-то не везет скорее кредит везения уже исчерпала ахах
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BRO_football
1663432678
Это вам не Краснодару 3 пенальти забивать! Тут играть надо уметь
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Scorp 63
1663437925
Ну как так-то?!!! Почему..., именно последней команде чемпионата! Команде, которая не имеет ни одной победы! Ничего не приходит на ум, как чистый "договорняк", бл...дь!!! Ещё и Дивеева сломали! Долб..***, а не руководство, ****, наболело уже!!! Стока баблища рубять, а руководить и играть не хотят! Ну что с ними делать-то?!!!
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