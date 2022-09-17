Гришин объяснил «сенсационное» поражение ЦСКА от «Торпедо»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин связал поражение команды в десятом туре РПЛ от «Торпедо» (0:1) с плохой реализацией моментов.
– ЦСКА владел преимуществом на протяжении всего матча. У «Торпедо» было всего два момента. Один команда реализовала, а во втором спас Игорь Акинфеев. ЦСКА не везло с реализацией. Конечно, это сенсация.
– Кто был слабым звеном у ЦСКА?
– Все играли на пределе своих возможностей. В конце нужны были высокие нападающие, поэтому вышли Адольфо Гайч и Антон Заболотный. Все равно, ЦСКА – самая яркая команда чемпионата, наравне с «Зенитом». Просто петербуржцы выигрывают все свои матчи, а ЦСКА где-то не везет.
- Для торпедовцев это 1-я победа над ЦСКА в официальном матче за последние 19 лет.
- Команда не выигрывала у этого соперника с 19 июля 2003 года.
- Также «Торпедо» впервые победило в этом сезоне РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»