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    Гришин объяснил «сенсационное» поражение ЦСКА от «Торпедо»

    Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин связал поражение команды в десятом туре РПЛ от «Торпедо» (0:1) с плохой реализацией моментов.

    – ЦСКА владел преимуществом на протяжении всего матча. У «Торпедо» было всего два момента. Один команда реализовала, а во втором спас Игорь Акинфеев. ЦСКА не везло с реализацией. Конечно, это сенсация.

    – Кто был слабым звеном у ЦСКА?

    – Все играли на пределе своих возможностей. В конце нужны были высокие нападающие, поэтому вышли Адольфо Гайч и Антон Заболотный. Все равно, ЦСКА – самая яркая команда чемпионата, наравне с «Зенитом». Просто петербуржцы выигрывают все свои матчи, а ЦСКА где-то не везет.

    • Для торпедовцев это 1-я победа над ЦСКА в официальном матче за последние 19 лет.
    • Команда не выигрывала у этого соперника с 19 июля 2003 года.
    • Также «Торпедо» впервые победило в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25

      пахомов 36 минут назад

      а ЦСКА где-то не везет
      скорее кредит везения уже исчерпала
      ахах

      1
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    • ...
      Рейтинг: +220

      FCSpartakM 39 минут назад

      с чего цска самая яркая команда? Выигрывать у аутсайдров это хорошо, но может подождать посильнее календарь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      пахомов > FCSpartakM 36 минут назад

      а где они аутсайдеров обыграли и лидерам проиграли? скорее наоборот,или ты со своей колокольник мол только спартак топ и претендент там на что-то, чем вы лучше других, такие же админресурсники...

      0
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      Рейтинг: +17107

      paracetamol 49 минут назад

      Объяснение простое - пенальти не поставили. А в остальном игра как игра!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      CSKA57 50 минут назад

      Повлиял длительный изнурительный переезд...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17468

      житель СПб > CSKA57 23 минуты назад

      Вы имеете ввиду - по Москве?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      sined1951 52 минуты назад

      ЦСКА сыграл позорно, ни как от них такого не ожидал. Матч показал, что ЦСКА не соперник Зениту.

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      Рейтинг: +5042

      neim > sined1951 36 минут назад

      Торпедо он не соперник, про Зенит потом видно будет ))).

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