Кавазашвили призвал отобрать деньги у агента Бальде

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на дисквалификацию форварда команды Бальде Кейта.

«Когда «Спартак» брал этого Бальде, он должен был знать всю его историю. Если Кейта употреблял допинг, это никак не могло пройти мимо спортивной общественности. У таких агентов, как у Бальде, должны отбирать деньги за привезенных футболистов.

Теперь это головная боль «Спартака». Просто потеряли деньги при покупке футболиста. Теперь генеральный директор должен внимательнее работать при подборе игроков», – сказал Кавазашвили.