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    Эшуорт еще не согласовал с «Лукойлом» свои полномочия в «Спартаке»

    На следующей неделе Пол Эшуорт проведет встречу с руководством «Лукойла».

    Стороны обсудят полномочия англичанина на посту спортивного директора «Спартака».

    После этого будут определены сроки сотрудничества. Предварительно, речь идет о двухлетнем контракте.

    • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      oneniahade 56 минут назад

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      Рейтинг: +7439

      BarStep 1 час назад

      Такой молодой,
      а уже англичанин))

      (Трое в лодке, не считая..)

      1
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      Рейтинг: +5743

      Беспонтий > BarStep 1 час назад

      очередные народные "комические куплеты"
      лишь бы очередной павлик не оказался
      морозовым

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