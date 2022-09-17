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  • Эшуорт еще не согласовал с «Лукойлом» свои полномочия в «Спартаке»

Эшуорт еще не согласовал с «Лукойлом» свои полномочия в «Спартаке»

17 сентября 2022, 14:29
3

На следующей неделе Пол Эшуорт проведет встречу с руководством «Лукойла».

Стороны обсудят полномочия англичанина на посту спортивного директора «Спартака».

После этого будут определены сроки сотрудничества. Предварительно, речь идет о двухлетнем контракте.

  • В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
  • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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BarStep
1663414474
Такой молодой, а уже англичанин)) (Трое в лодке, не считая..)
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oneniahade
1663416781
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