Эшуорт еще не согласовал с «Лукойлом» свои полномочия в «Спартаке»

На следующей неделе Пол Эшуорт проведет встречу с руководством «Лукойла».
Стороны обсудят полномочия англичанина на посту спортивного директора «Спартака».
После этого будут определены сроки сотрудничества. Предварительно, речь идет о двухлетнем контракте.
- В 2005 году Эшуорт занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.
Источник: Metaratings