Эшуорт еще не согласовал с «Лукойлом» свои полномочия в «Спартаке»

На следующей неделе Пол Эшуорт проведет встречу с руководством «Лукойла».

Стороны обсудят полномочия англичанина на посту спортивного директора «Спартака».

После этого будут определены сроки сотрудничества. Предварительно, речь идет о двухлетнем контракте.