«Безусловно, это недопустимо». Валуев – о требовании немецкого министра отстранить Россию и Белоруссию от участия в отборе Евро-2024

Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на письмо министра внутренних дел и местных сообществ Германии Нэнси Фезер, адресованное УЕФА.
Она потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборочном турнире Евро-2024.
«МВД Германии не имеет права направлять такие требования в УЕФА. Безусловно, это недопустимо.
Неизвестно, повлияет ли их письмо на решение организации, но «причины» не допустить нашу сборную в Германии всегда найдутся.
Например, во время ЧМ по футболу в России, помнится, напропалую советовали болельщикам не ехать. И причина была точно такая же – безопасность», – заявил Валуев.
- Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
- Жеребьевка отбора запланирована на 9 октября.
- Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
Источник: Sport24