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    «Безусловно, это недопустимо». Валуев – о требовании немецкого министра отстранить Россию и Белоруссию от участия в отборе Евро-2024

    Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на письмо министра внутренних дел и местных сообществ Германии Нэнси Фезер, адресованное УЕФА.

    Она потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборочном турнире Евро-2024.

    «МВД Германии не имеет права направлять такие требования в УЕФА. Безусловно, это недопустимо.

    Неизвестно, повлияет ли их письмо на решение организации, но «причины» не допустить нашу сборную в Германии всегда найдутся.

    Например, во время ЧМ по футболу в России, помнится, напропалую советовали болельщикам не ехать. И причина была точно такая же – безопасность», – заявил Валуев.

    • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
    • Жеребьевка отбора запланирована на 9 октября.
    • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      oneniahade 55 минут назад

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      Рейтинг: +11478

      Алексей З 1 час назад

      Решать будет не чугунная башка , а в УЕФА и пока нет предпосылок к хорошему для нас решению.

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      Рейтинг: +88

      ЭтожЯ 1 час назад

      Бывший боксёр и нонешний депутат , должен втащить главполицаю , дабы тот изменил своё мнение .

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      Рейтинг: +3721

      Питерский князь 2 часа назад

      Надо отстранить германию от газо и нефти.
      :)))

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