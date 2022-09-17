«Безусловно, это недопустимо». Валуев – о требовании немецкого министра отстранить Россию и Белоруссию от участия в отборе Евро-2024

Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на письмо министра внутренних дел и местных сообществ Германии Нэнси Фезер, адресованное УЕФА.

Она потребовала отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборочном турнире Евро-2024.

«МВД Германии не имеет права направлять такие требования в УЕФА. Безусловно, это недопустимо.

Неизвестно, повлияет ли их письмо на решение организации, но «причины» не допустить нашу сборную в Германии всегда найдутся.

Например, во время ЧМ по футболу в России, помнится, напропалую советовали болельщикам не ехать. И причина была точно такая же – безопасность», – заявил Валуев.