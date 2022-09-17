Немецкий министр требует отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборе Евро-2024

Министр внутренних дел и местных сообществ Германии Нэнси Фезер считает, что квалификация чемпионата Европы 2024 года должна пройти без сборных России и Белоруссии.
Она направила письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с просьбой отстранить обе команды от участия в отборочном турнире.
- Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
- Жеребьевка отбора запланирована на 9 октября.
- Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
Источник: Der Spiegel