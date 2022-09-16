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    Черчесов объяснил, зачем сборной России нужен сбор в сентябре

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что сборная России соберется в сентябре, несмотря на отстранение от международных турниров.

    «Есть теория, а есть практика. Я всe-таки занимался этим делом пять лет, поэтому что-то понимаю.

    У меня был простой десять месяцев из-за ковида, так что я прекрасно знаю, что такое не видеть игроков долгое время. Ты их распускаешь. потом встречаешь через десять месяцев – вроде бы они, но не они.

    Важно тренировать футболистов, ощущать их, понимать, кто обучаем. Одно дело – каждый день видеть ребят на занятиях, другое – вот так. Есть много нюансов.

    Рад, что наконец-то сборная сыграет. Понятно, что это не тот драйв, но хорошо, что есть соперник, есть возможность проводить сборы. Это поможет команде быть готовой к тому моменту, когда всe вернeтся», – заявил Черчесов.

    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
    • В итоговый состав сборной попали 28 футболистов, все – из РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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