Черчесов объяснил, зачем сборной России нужен сбор в сентябре

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что сборная России соберется в сентябре, несмотря на отстранение от международных турниров.

«Есть теория, а есть практика. Я всe-таки занимался этим делом пять лет, поэтому что-то понимаю.

У меня был простой десять месяцев из-за ковида, так что я прекрасно знаю, что такое не видеть игроков долгое время. Ты их распускаешь. потом встречаешь через десять месяцев – вроде бы они, но не они.

Важно тренировать футболистов, ощущать их, понимать, кто обучаем. Одно дело – каждый день видеть ребят на занятиях, другое – вот так. Есть много нюансов.

Рад, что наконец-то сборная сыграет. Понятно, что это не тот драйв, но хорошо, что есть соперник, есть возможность проводить сборы. Это поможет команде быть готовой к тому моменту, когда всe вернeтся», – заявил Черчесов.