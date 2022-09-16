«Спартак» согласовал кандидатуру нового спортивного директора

Пол Эшуорт в ближайшее время получит должность в «Спартаке».
Московский клуб согласовал его назначение на пост спортивного директора.
Вскоре англичанин прилетит в российскую столицу для заключения контракта.
- Сейчас Эшуорт работает скаутом в клубе 3-го английского дивизиона.
- В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.
Источник: «Чемпионат»