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  • «Спартак» согласовал кандидатуру нового спортивного директора

«Спартак» согласовал кандидатуру нового спортивного директора

16 сентября 2022, 15:44
16

Пол Эшуорт в ближайшее время получит должность в «Спартаке».

Московский клуб согласовал его назначение на пост спортивного директора.

Вскоре англичанин прилетит в российскую столицу для заключения контракта.

  • Сейчас Эшуорт работает скаутом в клубе 3-го английского дивизиона.
  • В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
  • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
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R_a_i_n
1663332810
А ему на родине разрешат ехать в Россию?
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derrik2000
1663333946
"В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова»" "Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров." "Сейчас Эшуорт работает скаутом в клубе 3-го английского дивизиона." Потому Ростов и идёт в 2022 году на 5-м месте, что ентот Эшуорт в 3-м английском дивизионе подъедается. Ничего не меняется после ухода Федуна. Хоть херовенький да из Европы: понты превыше всего.
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Skull_Boy
1663334357
Смешно
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slavа0508
1663334595
В прицепе всё по старому, а а что хотели по сути Лукойл и раньше был хозяином Спартака , у Федуна было всего 33% акций , остальные У у Верхушек Лукойла ,,,,
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моэм
1663335802
Есть поговорка ; в большом стаде и плохой баран сойдёт за хорошего ... в Спартаке бараны в руководстве есть , но среди них нет ни одного нормального барана.
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oyabun
1663336164
Заключит хороший контракт, подзаработает и быстренько сбежит как большинство иностранцев.
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alefreddy
1663337115
пока никак себя не зарекомендовал
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Ill Ich
1663349527
" Работает скаутом в клубе 3-го английского дивизиона". Так себе резюме.
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zigbert
1663356395
Неожиданная кандидатура.
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