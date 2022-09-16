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    «Спартак» согласовал кандидатуру нового спортивного директора

    Пол Эшуорт в ближайшее время получит должность в «Спартаке».

    Московский клуб согласовал его назначение на пост спортивного директора.

    Вскоре англичанин прилетит в российскую столицу для заключения контракта.

    • Сейчас Эшуорт работает скаутом в клубе 3-го английского дивизиона.
    • В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова», а по ходу сезона был исполняющим обязанности главного тренера.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1499

      alefreddy 16 минут назад

      пока никак себя не зарекомендовал

      0
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      Рейтинг: +32763

      oyabun 32 минуты назад

      Заключит хороший контракт, подзаработает и быстренько сбежит как большинство иностранцев.

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      Рейтинг: +2042

      моэм 38 минут назад

      Есть поговорка ; в большом стаде и плохой баран сойдёт за хорошего ... в Спартаке бараны в руководстве есть , но среди них нет ни одного нормального барана.

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      Рейтинг: +26285

      slavutiq70 58 минут назад

      В прицепе всё по старому, а а что хотели по сути Лукойл и раньше был хозяином Спартака , у Федуна было всего 33% акций , остальные У у Верхушек Лукойла ,,,,

      1
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      Рейтинг: +13879

      Skull_Boy 1 час назад

      Смешно

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      Рейтинг: +19739

      derrik2000 1 час назад

      "В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова»"
      "Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров."
      "Сейчас Эшуорт работает скаутом в клубе 3-го английского дивизиона."

      Потому Ростов и идёт в 2022 году на 5-м месте, что ентот Эшуорт в 3-м английском дивизионе подъедается.
      Ничего не меняется после ухода Федуна.
      Хоть херовенький да из Европы: понты превыше всего.

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      Рейтинг: +9920

      R_a_i_n 1 час назад

      А ему на родине разрешат ехать в Россию?

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