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    Хомуха: «Неадекватные зарплаты сильно влияют на молодых игроков»

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что молодые российские игроки должны зарабатывать меньше.

    «Я не буду переходить на личности, но есть ребята, у которых я предполагал гораздо более радужное будущее при правильном подходе к делу. А теперь мы с ними встречаемся на полях в качестве соперников. Во второй лиге. Хотя по потенциалу они способны были играть в РПЛ, у меня в этом не было никаких сомнений. Но очень много факторов влияет на молодых футболистов. Неадекватные зарплаты? Это тоже сильно влияет», – сказал Хомуха.

    • Сейчас тренер возглавляет «Калугу» из Второй лиги.
    • Хомуха 10+ лет возглавлял разновозрастные сборные России.
    • Ранее Хомуха играл за ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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