Хомуха: «Критика Семака огульная. Где Луческу, Манчини и все остальные?»

Бывший тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о критике главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Все говорят, что на месте Семака любой стал бы четырежды чемпионом, а где тогда Луческу, Манчини и все остальные, у кого были такие же возможности? Чего они добились с «Зенитом»? Ничего. Поэтому надо ценить своих тренеров.

Я считаю критику Семака огульной. Она не имеет под собой оснований. Опять-таки вспомните Луческу с Манчини. Оба уехали, даже чемпионат России не выиграв», — сказал Хомуха.