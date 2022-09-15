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    Хомуха: «Критика Семака огульная. Где Луческу, Манчини и все остальные?»

    Бывший тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о критике главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    «Все говорят, что на месте Семака любой стал бы четырежды чемпионом, а где тогда Луческу, Манчини и все остальные, у кого были такие же возможности? Чего они добились с «Зенитом»? Ничего. Поэтому надо ценить своих тренеров.

    Я считаю критику Семака огульной. Она не имеет под собой оснований. Опять-таки вспомните Луческу с Манчини. Оба уехали, даже чемпионат России не выиграв», — сказал Хомуха.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга уступил «Крыльям» в во 2-м туре Кубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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