«У «Лукойла» не меньше возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома». Хомуха – о «Спартаке» и «Зените»

Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что «Зенит» превосходит «Спартак» не из-за денег.

«Думаю, у «Лукойла» не меньше финансовых возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома».

При правильном подходе «Спартак» вполне способен навязать борьбу «Зениту». Но прямо сейчас – нет, конечно», – сказал Хомуха.