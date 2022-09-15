«У «Лукойла» не меньше возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома». Хомуха – о «Спартаке» и «Зените»

Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что «Зенит» превосходит «Спартак» не из-за денег.
«Думаю, у «Лукойла» не меньше финансовых возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома».
При правильном подходе «Спартак» вполне способен навязать борьбу «Зениту». Но прямо сейчас – нет, конечно», – сказал Хомуха.
- После 9 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, а «Спартак» идет на 5-м месте.
- Отрыв петербуржцев – 7 очков.
- Команда Сергея Семака становилась чемпионом России в 4 последних сезонах.
Источник: «Чемпионат»