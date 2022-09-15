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    «У «Лукойла» не меньше возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома». Хомуха – о «Спартаке» и «Зените»

    Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха считает, что «Зенит» превосходит «Спартак» не из-за денег.

    «Думаю, у «Лукойла» не меньше финансовых возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома».

    При правильном подходе «Спартак» вполне способен навязать борьбу «Зениту». Но прямо сейчас – нет, конечно», – сказал Хомуха.

    • После 9 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, а «Спартак» идет на 5-м месте.
    • Отрыв петербуржцев – 7 очков.
    • Команда Сергея Семака становилась чемпионом России в 4 последних сезонах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15509

      NewLife 1 час назад

      "Думаю, у «Лукойла» не меньше финансовых возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома»"
      Посмотри еще раз "Кавказскую пленницу" и не путай те свою шерсть с государственной.
      С какого бодуна этот ноунейм стал спецом по финансам Лукойла?

      3
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      Рейтинг: +16808

      ilichkadr > NewLife 44 минуты назад

      А что надо быть спецом по финансам Лукойла, если эти самые финансы в открытом доступе в инете? Смотри и сравнивай хрен с пальцем или прикладывай его к носу.
      P.S. Финансовое состояние ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"
      Выручка за 2021 год: 2 389 317 млн. руб. (+640% за год) - 1 место среди 561 предприятия в отрасли

      0
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      Рейтинг: +15509

      NewLife > ilichkadr 36 минут назад

      Как все просто для шариковых - и Энгельс с Каутским и финансы Лукойла. Любая кухарка и любой тренеришко могут управлять финансами огромной компании. Квантовая физика тоже есть в открытом доступе - жду Ваше экспертное мнение, почему спутанные частицы на земле и в далекой галактике зависят друг от друга и ведут себя одинаково.

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      Рейтинг: +16808

      ilichkadr > NewLife 30 минут назад

      Ты ещё расскажи про народное состояние Эмиратов, которое разбазаривают злые шейхи на содержание ПСЖ, МС и еже с ними.
      P.S. Как-нибудь к Энгельсу загляни на досуге.

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      Рейтинг: +16808

      ilichkadr > ilichkadr 20 минут назад

      Прошу прощения: народное Достояние.

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      Рейтинг: +16808

      ilichkadr > NewLife 17 минут назад

      "почему спутанные частицы на земле и в далекой галактике зависят друг от друга и ведут себя одинаково."
      На счёт далекой галактики по подробнее пожалуйста. Я не был не в близкой ни в далёкой, поэтому ответить на вопрос не смогу.

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      Рейтинг: +15509

      NewLife > ilichkadr 37 секунд назад

      Подмена понятий - это известный прием нынешних пропаган.донов. Речь шла о том, Вы с Хомухой разбираетесь в финансах Лукойла и Газпрома, так как они имеются в открытом доступе. Я заметил, что еще много чего есть в открытом доступе, полагая, что вы поймете, что это не значит, что все во всем разбираются, а также думая, что Вы знакомы с повестью Михаила Булгакова "Собачье сердце". Но вместо этого, речь пошла о другом - об Эмиратах, шейхах и европейских клубах. Как это далеко от Хомухи.))

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      Рейтинг: +27

      словно стих 1 час назад

      Да тампаксы розовые могут только в чужой карман смотреть, и обсуждать чужие результаты, и плакать про судейство, никому в свинарнике футбол не нужен.

      0
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      Рейтинг: +7461

      nik55 1 час назад

      мюллер тратит сколько захочет ни с кем не советуясь----а у Лукойла совет директоров

      3
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      Рейтинг: +10705

      "supermax" 2 часа назад

      игроков по 40 мультов нам точно лукойл не купит
      и плюс ко всему сколько им надо платить чтоб они остались играть

      3
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      Рейтинг: +377

      7:1 > "supermax" 1 час назад

      что такое 40 лямов в масштабах лукойла? капля нефти. и, главное, до сих пор помню слова митрофанова, когда он ещё в зените работал:
      — я лучше куплю двух нормальных игроков, чем десять посредственностей за ту же цену (с намёком на спартак).
      и как сам федун гнал про валеру, не забыл? "карпин потратил 250 лямов на игроков за 5 лет - а продали их за 87. сбитый лётчик". из чего следует вывод, что 50 в год на трансферы стабильно выделялось. а это уже уровень зенита.

      2
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      Рейтинг: +377

      7:1 > 7:1 1 час назад

      зенит далеко не каждый год такие крупные покупки совершает, как малком за 40. или в 2012 халк/витсель за 40+40. есть одно НО. тогда зенит на них копил, 3 трансферных окна никого не покупали, кроме кришито за 10,5. и на четвёртое окно грохнули круглую сумму на звёзд. это к вопросу о десяти посредственностях в спартаке. в зените с умом подошли к трансферам, и делают это до сих пор.

      2
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      Рейтинг: +10705

      "supermax" > 7:1 1 час назад

      никто не говорил, что у лукойла нет денег

      0
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      Рейтинг: +4028

      Spirit_78 > 7:1 41 минуту назад

      К тому же, Халка продали за гораздо бОльшую сумму (а с учётом подорожавшего евро - с огромной прибылью). Но это же детали, которые разбивают лживые высеры спартачей, поэтому в детали вдаваться они до ужаса не любят.

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