Новый гол Месси в Лиге чемпионов – новый рекорд. А какие у него есть в ЛЧ сейчас

Первый выездной матч Лиги чемпионов-2022/23 для «ПСЖ» начался очень неожиданно. Команда приехала в гости к «Маккаби» Х и пропустила уже на 24-й минуте. Правда, праздник хозяев продлился недолго – уже через 13 минут после этого счет сравнял Лионель Месси.

Для Месси это рекордный гол – он забивал в ЛЧ 39 разным клубам. И здесь он побил достижение Криштиану Роналду. Месси любит рекорды в Лиге чемпионов. На данный момент у него есть такие:

• Забивал в 18 сезонах Лиги чемпионов подряд – первый, кому это удалось. Здесь тоже помог гол в ворота «Маккаби».

• У Месси больше всего забитых мячей на групповом этапе ЛЧ. Вместе с этим в ворота «Маккаби» (здесь и далее) – 77.

• Месси забил больше всех голов в турнире за один клуб – 120 за «Барселону». Еще он – рекордсмен по числу голов за один клуб в турнирах УЕФА: 123 за «Барсу» (+3 к предыдущему числу – голы в Суперкубках УЕФА).

• У Месси больше всего голов в одном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – в ответном матче против «Арсенала» в сезоне-2009/10 он оформил покер (общий счет – 4:1).

• Месси сделал больше всего хет-триков в Лиге чемпионов за все время – 8 штук.

• Ни один футболист в истории не приблизился к Лионелю Месси по числу голов в 1/8 Лиги чемпионов. У него их 29.

• Есть и менее очевидные рекорды: по числу обводок в одной встрече (16) и по числу появлений в символической сборной (7).

К каким рекордам Лиги чемпионов Месси близок еще:

По числу матчей. У Роналду – 141, у Лео – 128. Тяжело сократить такой разрыв, но первый не играет в этом сезоне в ЛЧ, а второй играет;

По числу ассистов. У Роналду их 42, у Месси – 37;

По числу забитых пенальти. У Роналду их 19, у Месси – 18. Правда, с пенальти в «ПСЖ» все напряженно: Килиан Мбаппе не любит, когда у него их отбирают.

В прошлом сезоне после перехода французские журналисты спросили у Месси про гонку с Роналду по числу голов в Лиге чемпионов (Криштиану пока ведет – 141:126). Честный ответ: «Знаете, я никогда не следил за рекордами. Журналисты часто говорят, что я установил какое-то новое достижение. Это приятно. Но я всегда думаю о командной выгоде, а не о личной. Гонка с Криштиану? Пусть она продлится подольше».

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua, Keystone Press Agency/Global Look Press