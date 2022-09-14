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    Якуба: «Впереди у «Крыльев Советов» долгий путь в Ростов-на-Дону. Дошираки нам помогут»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба после кубкового матча с «Зенитом» (2:0) дал понять, что уже психологически готовится к поездке в Ростов-на-Дону.

    – Впереди долгий путь в Ростов. Успеете восстановиться к матчу?

    – Будет тяжело, но дошираки нам помогут (смеется). Мы уже привыкли к таким поездкам. Пытаемся максимально адаптироваться – например, компрессионное белье надевать. Хотя после шести часов в автобусе хочется полежать, какая тут тренировка?

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    Источник: Metaratings

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    14.09.2022 23:43
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