Якуба: «Впереди у «Крыльев Советов» долгий путь в Ростов-на-Дону. Дошираки нам помогут»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба после кубкового матча с «Зенитом» (2:0) дал понять, что уже психологически готовится к поездке в Ростов-на-Дону.

– Впереди долгий путь в Ростов. Успеете восстановиться к матчу?

– Будет тяжело, но дошираки нам помогут (смеется). Мы уже привыкли к таким поездкам. Пытаемся максимально адаптироваться – например, компрессионное белье надевать. Хотя после шести часов в автобусе хочется полежать, какая тут тренировка?