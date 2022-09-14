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    ⚡️ Кубок России. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Крыльям Советов» и потерпел первое поражение в сезоне

    «Зенит» во втором туре группового этапа Кубка России проиграл на выезде «Крыльям Советов». Победный мяч забил Дмитрий Цыпченко. У него также голевой пас.

    У «Зенита» во втором тайме в течение двух минут две желтые карточки получил Клаудиньо.

    «Зенит» впервые в сезоне проиграл.

    «Крылья Советов» не побеждали «Зенит» дома с 2006 года.

    Россия. Кубок. Группа В. 2-й тур

    Крылья Советов – Зенит – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Цыпченко, 83; 2:0 – Глушенков, 90+3.

    Удаления: нет – Клаудиньо, 75 (вторая ж.к.).

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии47
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      Рейтинг: +4267

      ААМ 51 минуту назад

      Позор Зениту и Семаку

      3
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      Рейтинг: +1078

      Alex Flash 57 минут назад

      Баблозит без тузов не сдюжил

      2
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      ...
      Рейтинг: +14

      словно стих > Alex Flash 52 минуты назад

      Сасало хлопни. Против Зенита, сриптак в нападение, в три черныша матч закончил.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16804

      ilichkadr 1 час назад

      Крылья с победой! Дубль Зенита слабоват, без легов дворовая команда. Клаудиньо с задачей диспетчера не справился. Это не его место. Явно не хватало Вендела.

      0
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      Рейтинг: +69

      ЭтожЯ 1 час назад

      Щас жидкая "радость" польётся из фсейстраны . После Ростова у них словесный запор случился , а теперь прорвёт .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9819

      R_a_i_n > ЭтожЯ 56 минут назад

      Реально вся страна довольна судя по комментам!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +69

      ЭтожЯ > R_a_i_n 53 минуты назад

      Это те у кого свербит в одном месте , от слова Зенит ? Я знаю что их много , но до "всей страны" как до Китая "крабом" .

      1
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      Рейтинг: +14

      словно стих > ЭтожЯ 51 минуту назад

      Да кому ты отвечаешь. Красных тампаксов все лидеры попустили, они утешение в играх других команд ищут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9819

      R_a_i_n > ЭтожЯ 37 минут назад

      В том то и дело, что от Зенита свербит у фсейстраны! Ну не любят Зенит!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1412

      Artemka444 1 час назад

      Кубок фигня сейчас, тем более на такой стадии!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      Красногвардейчик 1 час назад

      Ну надеюсь все увидели, что такое зенит, без легов?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      Красногвардейчик 1 час назад

      Крылья с победой!!!! Россию с праздником!!!!

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9819

      R_a_i_n > Красногвардейчик 1 час назад

      Это точно!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +424

      andr2112 > Красногвардейчик 1 час назад

      Горшочек не нужен, а то от радости всякое может произойти?!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      Красногвардейчик > andr2112 52 минуты назад

      Не, а вот тебе похоже нитки с иголкой потребуются)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9819

      R_a_i_n > Красногвардейчик 35 минут назад

      Пукан будет зашивать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      Красногвардейчик > R_a_i_n 21 минуту назад

      Точно)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9819

      R_a_i_n 1 час назад

      Думаю скоро все леги уедут из России. Зениту надо привыкать к провинциальному минету. Ну так ниже написанно)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1078

      Alex Flash > R_a_i_n 52 минуты назад

      зачетный афризм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2150

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Вурдалаки пляшут дикую пляску, у них первый праздник в этом году

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2150

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Да , слабовата у нас скамейка

      0
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      ...
      Рейтинг: +18819

      Persona_non_Grata > Ловкий Бубен 1 час назад

      Охренеть, вам ли плакать ? Зажрались !!! (((

      3
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