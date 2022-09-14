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  • ⚡️ Кубок России. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Крыльям Советов» и потерпел первое поражение в сезоне

⚡️ Кубок России. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Крыльям Советов» и потерпел первое поражение в сезоне

14 сентября 2022, 19:26
51

«Зенит» во втором туре группового этапа Кубка России проиграл на выезде «Крыльям Советов». Победный мяч забил Дмитрий Цыпченко. У него также голевой пас.

У «Зенита» во втором тайме в течение двух минут две желтые карточки получил Клаудиньо.

«Зенит» впервые в сезоне проиграл.

«Крылья Советов» не побеждали «Зенит» дома с 2006 года.

Россия. Кубок. Группа В. 2-й тур

Крылья Советов – Зенит – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Цыпченко, 83; 2:0 – Глушенков, 90+3.

Удаления: нет – Клаудиньо, 75 (вторая ж.к.).

Календарь Кубка России

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит
Комментарии (51)
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Красногорск_Фан
1663172882
Дожили. Можно денек поглумиться над гегемоном. Который отнесся к игре как супружескому долгу на 30-м году совместной жизни. А Крылья с победой.
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NewLife
1663172888
Отлично крыски отгегемонили охамевших лиц Без Определенного Места Жительства.
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ScarlettOgusania
1663173506
Хотели шоу? КС смогли это сделать, пусть для начала, в кубке РФ. Немытые решили бразилов оставить на скамейке - получите, распишитесь) поздравляю Крылья с убедительной победой! Клаудиньо - мерзкий пакостник, дорвался до КК
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Беспонтий
1663173862
радуйтесь вороги пищевые ______ но надо все таки признать что без бразильского квартета достойны мы провинциального минета
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SPACE TRUCKIN
1663174148
нет бразильцев - нет побед...Самару - с победой!
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Красногвардейчик
1663175570
Крылья с победой!!!! Россию с праздником!!!!
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Красногвардейчик
1663175618
Ну надеюсь все увидели, что такое зенит, без легов?
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ААМ
1663177466
Позор Зениту и Семаку
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zigbert
1663181038
Зенит решил победить малой кровью но оказалось что их ближайший резерв не способен на большее. Конечно кубковая игра не имела для них большого значения но Крылышки в этом матче играли раскованно и заслуженно победили.
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JTherry
1663181085
немытые сразу про "дубль" свели разговор, хотя в команде не было ни одного дублера, каждый играл в основе, пусть и выходя на замену...) без бразилов вы - ничто..! с победой, Крылья..!!!
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