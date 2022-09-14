⚡️ Кубок России. «Зенит» в меньшинстве проиграл «Крыльям Советов» и потерпел первое поражение в сезоне

«Зенит» во втором туре группового этапа Кубка России проиграл на выезде «Крыльям Советов». Победный мяч забил Дмитрий Цыпченко. У него также голевой пас.

У «Зенита» во втором тайме в течение двух минут две желтые карточки получил Клаудиньо.

«Зенит» впервые в сезоне проиграл.

«Крылья Советов» не побеждали «Зенит» дома с 2006 года.

Россия. Кубок. Группа В. 2-й тур

Крылья Советов – Зенит – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Цыпченко, 83; 2:0 – Глушенков, 90+3.

Удаления: нет – Клаудиньо, 75 (вторая ж.к.).

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