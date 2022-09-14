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    «Перекроют кислород и не дадут сыграть». Баринов считает, что матч Россия – Босния не состоится

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины не состоится.

    — Общался с Карпиным по поводу предстоящих сборов?

    — Нет, не общался.

    — Насколько ты заряжен ехать в сборную? Поможет ли это перезагрузиться от того, что происходит в «Локомотиве»?

    — Перезагрузка — да. Думаю, поможет.

    — Сбор сборной нужен сейчас?

    — Думаю, да.

    — Не удивился, что Босния и Герцеговина согласилась с нами сыграть?

    — Я думаю, перекроют кислород и не дадут сыграть.

    — Ты склоняешься к тому, что матч не состоится?

    — Я думаю, что нет.

    • Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • От участия в нем уже отказались капитан боснийцев Эдин Джеко и вице-капитан Миралем Пьянич.

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    Источник: Sport24

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