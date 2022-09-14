«Перекроют кислород и не дадут сыграть». Баринов считает, что матч Россия – Босния не состоится

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины не состоится.

— Общался с Карпиным по поводу предстоящих сборов?

— Нет, не общался.

— Насколько ты заряжен ехать в сборную? Поможет ли это перезагрузиться от того, что происходит в «Локомотиве»?

— Перезагрузка — да. Думаю, поможет.

— Сбор сборной нужен сейчас?

— Думаю, да.

— Не удивился, что Босния и Герцеговина согласилась с нами сыграть?

— Я думаю, перекроют кислород и не дадут сыграть.

— Ты склоняешься к тому, что матч не состоится?

— Я думаю, что нет.