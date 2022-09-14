Педри – о 0:2 с «Баварией»: «Результат не отражает реальность»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение в матче с «Баварией» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Такой результат не отражает действительного хода встречи. По нашей игре мы заслуживали к перерыву большего, чем 0:0. У нас были возможности выйти вперед.

Но, конечно же, приходится платить, если упускаешь свой шанс в игре с таким серьезным противником. Они вышли вперед благодаря нашей ошибке с разбором игроков при подаче углового.

Сейчас время для того, чтобы разобраться в случившемся, не забывая при этом, как хорошо мы играли в первом тайме», – сказал Педри.