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    Педри – о 0:2 с «Баварией»: «Результат не отражает реальность»

    Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение в матче с «Баварией» (0:2) в Лиге чемпионов.

    «Такой результат не отражает действительного хода встречи. По нашей игре мы заслуживали к перерыву большего, чем 0:0. У нас были возможности выйти вперед.

    Но, конечно же, приходится платить, если упускаешь свой шанс в игре с таким серьезным противником. Они вышли вперед благодаря нашей ошибке с разбором игроков при подаче углового.

    Сейчас время для того, чтобы разобраться в случившемся, не забывая при этом, как хорошо мы играли в первом тайме», – сказал Педри.

    • «Барселона» превзошла «Баварию» по xG (2 против 1.6)
    • Каталонцы нанесли больше ударов – 18 против 13.
    • «Бавария» возглавила группу С с шестью очками.

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    Источник: сайт УЕФА

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