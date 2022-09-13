Конте прокомментировал первое поражение «Тоттенхэма» в сезоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Спортинга» (0:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень жаль, что мы уступили, но игра была очень сложной. Мы старались изо всех сил, чтобы победить.

У нас было два или три момента, когда мы могли сыграть намного лучше. Сейчас нам нужно отдохнуть и сосредоточиться на АПЛ», – сказал Конте.