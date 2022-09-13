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    ЭСК признала верными все решения Иванова в матче ЦСКА – «Краснодар». Он назначил три пенальти в пользу москвичей

    ЭСК РФС рассмотрела обращение «Краснодара» по поводу судейства в матче с ЦСКА в 9-м туре РПЛ (1:4).

    По информации Sport24, комиссия признала верными все решения арбитра Сергея Иванова.

    Клуб Сергея Галицкого просил рассмотреть эпизоды с назначенным пенальти в их ворота на 26-й и 45+4-й минутах, с непоставленным 11-метровым в ворота ЦСКА на 45+1-й минуте и перебитым пенальти на 59-й минуте.

    • В «Краснодаре» заявляли, что клуб может обратиться в правоохранительные органы по итогам игры.
    • Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц сказал, что судья «убил» команду.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1347

      вальтер79 54 минуты назад

      ожидаемое решение)))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7471

      Томик 1 час назад

      Нет никакого эск. Жалкое сборище клоунов. В очередной раз подтвердили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1023

      qawzsexdr 1 час назад

      Хороший способ заработать пенальти, можно споткнуться о вратаря и вуаля

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50418

      MaxRnD > qawzsexdr 1 час назад

      А можно и не спотыкаться, а над вратарём просто тянуть за собой ногу поближе к земле

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Spalmer > MaxRnD 30 минут назад

      А ведь мог бы поставить жестко ногу и втащил Сафе с колена в висок, вот тогда да. Было бы хорошо, наверное?
      https://skr.sh/sFsOqzIfrNu
      https://skr.sh/sFsgmlYEXO6

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      Ответить
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      Рейтинг: +1407

      Artemka444 1 час назад

      Разогнать этот эск по ветру!!! Никчёмная и не нужная структура!!!

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