ЭСК признала верными все решения Иванова в матче ЦСКА – «Краснодар». Он назначил три пенальти в пользу москвичей

ЭСК РФС рассмотрела обращение «Краснодара» по поводу судейства в матче с ЦСКА в 9-м туре РПЛ (1:4).

По информации Sport24, комиссия признала верными все решения арбитра Сергея Иванова.

Клуб Сергея Галицкого просил рассмотреть эпизоды с назначенным пенальти в их ворота на 26-й и 45+4-й минутах, с непоставленным 11-метровым в ворота ЦСКА на 45+1-й минуте и перебитым пенальти на 59-й минуте.