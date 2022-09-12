«Судья убил, назначив три пенальти». Баньяц – о поражении «Краснодара» от ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался о судействе в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА.
«Краснодар» выглядел очень плохо с ЦСКА. Я сыграл не очень хорошо: на первых минутах получил неприятный удар по ноге, затем меня заменили в перерыве.
Согласен ли я с тремя пенальти в наши ворота? Это футбол, но судья убил, назначив три пенальти.
Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за ту игру, которую мы показали. В следующем туре дома играем с «Химками». Обещаю, что сыграем лучше, чем в матче с ЦСКА», – сказал Баньяц.
- ЦСКА разгромил «Краснодар» со счетом 4:1.
- Матч обслуживал арбитр Сергей Иванов.
- Южане могут обратиться в правоохранительные органы по итогам этой игры.
Источник: «Чемпионат»