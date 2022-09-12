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    «Судья убил, назначив три пенальти». Баньяц – о поражении «Краснодара» от ЦСКА

    Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался о судействе в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА.

    «Краснодар» выглядел очень плохо с ЦСКА. Я сыграл не очень хорошо: на первых минутах получил неприятный удар по ноге, затем меня заменили в перерыве.

    Согласен ли я с тремя пенальти в наши ворота? Это футбол, но судья убил, назначив три пенальти.

    Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за ту игру, которую мы показали. В следующем туре дома играем с «Химками». Обещаю, что сыграем лучше, чем в матче с ЦСКА», – сказал Баньяц.

    • ЦСКА разгромил «Краснодар» со счетом 4:1.
    • Матч обслуживал арбитр Сергей Иванов.
    • Южане могут обратиться в правоохранительные органы по итогам этой игры.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      Mityai90 46 минут назад

      А разве все 3 пенальти не по делу? Не фолили бы в штрафной, никто не убивал бы

      2
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      Рейтинг: +1979

      morgan59 1 час назад

      Вы играли в столице , со столичным клубом. Тут не обижаться, тут терпеть надо. Иначе С.Н.Галицуого вообще разорят и клуб и Стадион и парк отожмут.

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