«Судья убил, назначив три пенальти». Баньяц – о поражении «Краснодара» от ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался о судействе в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА.

«Краснодар» выглядел очень плохо с ЦСКА. Я сыграл не очень хорошо: на первых минутах получил неприятный удар по ноге, затем меня заменили в перерыве.

Согласен ли я с тремя пенальти в наши ворота? Это футбол, но судья убил, назначив три пенальти.

Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за ту игру, которую мы показали. В следующем туре дома играем с «Химками». Обещаю, что сыграем лучше, чем в матче с ЦСКА», – сказал Баньяц.