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    В Министерстве спорта Башкирии отреагировали на возможное банкротство «Уфы»

    В Министерстве спорта Республики Башкортостан высказались об иске регионального фонда к «Уфе» в размере 100 миллионов рублей. Если клуб проиграет суд, то может оказаться на грани банкротства.

    «Республика Башкортостан с момента основания занимается созданием условий для деятельности футбольного клуба «Уфа», в том числе оказывает финансовую поддержку клубу.

    Региональный фонд, в соответствии со сроками договора займа проводит процедуру возврата долга в рамках гражданского законодательства Российской Федерации. Стороны иска находятся в рабочем взаимодействии. Министерство спорта Республики Башкортостан оказывает необходимое содействие.

    Футбольный клуб продолжает свою деятельность», – заявили в Министерстве.

    • «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
    • Команда идет на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

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    Источник: Sport24

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