В Министерстве спорта Башкирии отреагировали на возможное банкротство «Уфы»

В Министерстве спорта Республики Башкортостан высказались об иске регионального фонда к «Уфе» в размере 100 миллионов рублей. Если клуб проиграет суд, то может оказаться на грани банкротства.

«Республика Башкортостан с момента основания занимается созданием условий для деятельности футбольного клуба «Уфа», в том числе оказывает финансовую поддержку клубу.

Региональный фонд, в соответствии со сроками договора займа проводит процедуру возврата долга в рамках гражданского законодательства Российской Федерации. Стороны иска находятся в рабочем взаимодействии. Министерство спорта Республики Башкортостан оказывает необходимое содействие.

Футбольный клуб продолжает свою деятельность», – заявили в Министерстве.