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  • Похороны Елизаветы II влияют на английский футбол: отменен целый тур, не хватает полиции на матчи

Похороны Елизаветы II влияют на английский футбол: отменен целый тур, не хватает полиции на матчи

12 сентября 2022, 18:04
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Королева Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Велиобритания заранее готовилась к этому событию (как это было – написал наш партнерский сайт «Гол»), но оно все равно сильно повлияло на некоторые области жизни в стране. На футбол – в том числе.

Из-за похорон королевы отменился целый тур. В перспективе – еще один, но на это уже влияют околособытийные моменты.

Какие матчи перенесены

ФА уже сделала заявление (об этом мы написали дальше), а конкретика, возможно, появится к середине недели. Еще под вопросом и остальные еврокубковые встречи, которые должны пройти в Англии на этой неделе – «Ливерпуль» встретися с «Аяксом», «Манчестер Сити» сыграет против дортмундской «Боруссии», «Челси» – с «Зальцбургом».

Нехватка телевизионного оборудования и сотрудников полиции влияют на проведение матчей

В официальном заявлении УЕФА о переносе матча «Арсенала» и «ПСВ» сказано: «Это связано с серьезными ограничениями ресурсов полиции и организационными проблемами, с текущими событиями, с национальным трауром по Ее Величеству королеве Елизавете II. Мы сообщим новую дату матча позже».

В целом это заявление отражает организационные проблемы вокруг похорон королевы:

• Полиции не хватает по всей Англии. Daily Mail пишет, что в Лондон до 19 сентября приедут более 10 тысяч полицейских со всей страны. Это загруз уровня Олимпиады 2012 года. Конкретно из-за нехватки полицейских страдает не футбол не только в Англии, но и в Шотландии. Матч «Рейнджерс» и «Наполи» был запланирован на 12-е сентября, но его перенесли на 13-е из-за ограничения ресурсов полиции. То же самое и юношеской лигой УЕФА. Власти также запретили итальянским фанатам вход на стадион на этот матч. В ответной встрече не будет уже шотландских фанатов.

Пик занятности полиции придется на 19-е сентября – в этот день пройдут похороны Елизаветы II. До этого определенный процент от общего числа будет задействован в охране порядка в центре столицы. Mirror пишет, что в Великобритании около 140 тысяч полицейских, но те, что прошли специальную подготовку и могут работать в подразделениях поддержки (то есть в тех, которые обычно охраняют порядок в дни матчей), будут задействованы во время церемонии прощания с королевой Елизаветой II.

Профессор права Манчестерского университета и эксперт по охране футбольных матчей Джефф Пирсон говорит, что ближе к 17-му и 18-му сентября АПЛ может объявить о переносе поздних матчей от 18-го числа из-за подготовки к церемонии в Лондоне. Во-первых, это связано с нехваткой полиции. Во-вторых, из-за подготовки могут заблокировано движение по некоторым веткам лондонского метро.

• Внезапно нет оборудования для полного освещения всех матчей. Sky Sports полноценно освещает все матчи тура, но у компании нехватка грузовиков для перевозки оборудования. Почти все были задействованы Sky News, которая занимается освещением похорон королевы.

Что рекомендует Футбольная ассоциация

12 сентября организация выступила с заявлением. Полный текст вы можете прочитать здесь. Ключевые пункты:

  • Матчи можно провести в запланированные даты. Исключения – встречи от 19-го сентября. Но конкретно в Премьер-лиге на этот день ничего не стоит;
  • Окончательные решения будут принимать местные власти;
  • ФА посоветовала клубам устраивать минуту молчания перед встречами и носить траурные повязки.

Любимый клуб Елизаветы II – тайна, которую никто не раскрыл за полвека. Хотя Фабрегас говорил, что это «Арсенал»

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Англия. Кубок лиги Англия Арсенал ПСВ Рейнджерс Наполи
Комментарии (1)
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Черкизовский Кот
1663184097
Да ладно? Трагедия! Человек прожил 96 лет, являясь монархом 70 лет! Всем бы такое счастье, Ребята!
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