Мостовой – об Абаскале: «Спартак» не может приглашать человека с остановки»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал московский клуб за назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

«Абаскаль сам не может понять, куда он попал, и у меня сомнения, что поймет. Такая команда с такой богатой историей, как «Спартак», просто не имеет права приглашать парня по объявлению.

Абаскаля не знают ни в Европе, ни у нас, ни даже в Испании, откуда он родом – я спрашивал у знакомых. Он никогда не играл в футбол, ему всего 33 года – это ужас просто. Но агенты сработали хорошо, молодцы.

Если еще две-три игры «Спартак» проиграет, то, возможно, решат в команде Абаскаля убрать. Еще раз: команда уровня «Спартак» не может приглашать человека, который стоял на остановке.

Мне интересно послушать тех, кто кричал, что Абаскаль что-то построил, что-то изменил. Сделали из него строителя какого-то. А в футболе все уже давно построено. Случайно выиграл у кого-то и все. Посмотрю, как все будут переобуваться сейчас», – сказал Мостовой.