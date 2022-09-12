Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой – об Абаскале: «Спартак» не может приглашать человека с остановки»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал московский клуб за назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

    «Абаскаль сам не может понять, куда он попал, и у меня сомнения, что поймет. Такая команда с такой богатой историей, как «Спартак», просто не имеет права приглашать парня по объявлению.

    Абаскаля не знают ни в Европе, ни у нас, ни даже в Испании, откуда он родом – я спрашивал у знакомых. Он никогда не играл в футбол, ему всего 33 года – это ужас просто. Но агенты сработали хорошо, молодцы.

    Если еще две-три игры «Спартак» проиграет, то, возможно, решат в команде Абаскаля убрать. Еще раз: команда уровня «Спартак» не может приглашать человека, который стоял на остановке.

    Мне интересно послушать тех, кто кричал, что Абаскаль что-то построил, что-то изменил. Сделали из него строителя какого-то. А в футболе все уже давно построено. Случайно выиграл у кого-то и все. Посмотрю, как все будут переобуваться сейчас», – сказал Мостовой.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    Юран: «Спартак» очень легко разобрать. Схема предсказуемая» 2
    Газзаев: «Некоторые СМИ поют дифирамбы Абаскалю, хотя «Спартак» играет очень нестабильно» 1
    Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» 28
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17121

      Cleaner 15 минут назад

      Как выяснилось, Спартак все же МОЖЕТ приглашать человека с остановки! Смеюсь ни могу...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      Конопляных дел мастер 21 минуту назад

      Очередной физрук, причем на любительском уровне. Где они только таких находят? Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19707

      derrik2000 1 час назад

      Посмотрим дальше, что и как.
      Трансферная компания КЛАССИЧЕСКИ просаботирована и полностью провалена: а на хера киевскому ж.иду вкладываться, если он ещё весной решил сваливать? Он сейчас баблище и бешеную башкирку за ЦиЦки держит и счастлив.
      Какая-то мысль на лицах практически всех игрочишек перестала появляться.
      Что до меня, так я на первую половину чемпионата уже "положил с пробором".
      Если Лукойлу и лично Алекперову действительно не безразличен ФК Спартак, то большие изменения грядут зимой.
      А если Алекперову до сиреневой звезды КБ, то тогда и на весенний отрезок положу: буду С УДОВОЛЬСТВИЕМ смотреть Крылья, Краснодар, галактионовский Пари НН...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23241

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А что делать, если остальные все уже разъехались, и он на остановке был один? )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19707

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Значит на этой остановке общественный транспорт уже длительное время вообще не останавливается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1461

      koli4ka 2 часа назад

      Саша Мост абарзевшее дерево,которое может только бесплатные советы раздавать.Его место кондуктором в маршрутке,чтобы остановки объявлять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4719

      Enter2006 2 часа назад

      Вот из-за этого тебя даже на матч легенд не пригласили, ты сейчас стал "кукарекающим человеком с остановки".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17121

      Cleaner > Enter2006 13 минут назад

      Мостовой сейчас это ВТОРОЙ Уткин.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11