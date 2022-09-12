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    «Меня бы не позвали, бумажки нет». Мостовой – о работе в «Ахмате»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему «Ахмат» не рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера.

    «Меня бы не позвали, потому что бумажки нет. У кого она есть, тем и предлагают, хотя в «Сочи» Гаранин без бумажки, но он тренирует. Мусаев вообще два года был без этой лицензии.

    Еще пять фамилий могу назвать, кто работал без бумажки. Когда Карпин работал в «Спартаке», у него ее тоже не было», – сказал Мостовой.

    • «Ахмат» в воскресенье уволил Андрея Талалаева.
    • Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
    • Летом клуб «АMC Fights Nights» из Медиалиги назначил Мостового главным тренером.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7442

      nik55 2 часа назад

      бумажки нет и мозгов нет

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      Рейтинг: +3518

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Что-то мне подсказывает, что будь у тебя хоть 10 бумажек ты на..й никому не нужен

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      Рейтинг: +17106

      Cleaner 2 часа назад

      Мостовой, тебя никуда не позовут. Потому как крыша твоя течь дала. Таких не берут в космонавты(тренеры)...(

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      Рейтинг: +17106

      Cleaner 2 часа назад

      Мостовой, а ПОЧЕМУ у тебя "бумажки" нет? Какой из тебя тренер, если ты НЕ СПОСОБЕН даже бумажку получить...(((

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      Рейтинг: +72

      Павлюченко9 3 часа назад

      Иди оточись получи бумажки

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      Рейтинг: +576

      SLADE2019 3 часа назад

      Бумажка дело времени. Другое дело, что опыта нет тренерского. Это одна из маленьких трагедий нашего футбола, что такой масштабный футболист только в качестве эксперта используется.

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      Рейтинг: +17106

      Cleaner > SLADE2019 2 часа назад

      Большое футболистское прошлое не является признаком наличия интеллекта.

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