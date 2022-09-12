«Меня бы не позвали, бумажки нет». Мостовой – о работе в «Ахмате»

бумажки нет и мозгов нет
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему «Ахмат» не рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера.
«Меня бы не позвали, потому что бумажки нет. У кого она есть, тем и предлагают, хотя в «Сочи» Гаранин без бумажки, но он тренирует. Мусаев вообще два года был без этой лицензии.
Еще пять фамилий могу назвать, кто работал без бумажки. Когда Карпин работал в «Спартаке», у него ее тоже не было», – сказал Мостовой.
- «Ахмат» в воскресенье уволил Андрея Талалаева.
- Команда идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
- Летом клуб «АMC Fights Nights» из Медиалиги назначил Мостового главным тренером.