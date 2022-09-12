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    Гончаренко назвал ключевой момент игры «Урал» – «Торпедо»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о первой победе своей команды в этом сезоне.

    • Екатеринбуржцы выиграли со счетом 2:0 у «Торпедо» в 9-м туре РПЛ.
    • Это позволило уральцам покинуть последнее место в таблице чемпионата.

    «И у меня, и у команды такое чувство, что мы вечность уже не выигрывали. Нам очень хотелось победить.

    В начале игры чувствовали себя нервозно. В простых ситуациях отдавали мяч сопернику. Где-то не могли обработать простые передачи. Во втором тайме немножко успокоились.

    Ситуация с незабитым пенальти повернула игру в другую сторону. Этот момент придал нам сил. Чувствовалось, что мы взяли игру под контроль», – заявил Гончаренко.

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    Источник: сайт «Урала»

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    Сегодня, 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17106

      Cleaner 2 часа назад

      Ключевой момент то, что Торпедо НУ СОВСЕМ НИКАКУЩЕЕ!

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