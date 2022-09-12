Гончаренко назвал ключевой момент игры «Урал» – «Торпедо»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о первой победе своей команды в этом сезоне.

Екатеринбуржцы выиграли со счетом 2:0 у «Торпедо» в 9-м туре РПЛ.

Это позволило уральцам покинуть последнее место в таблице чемпионата.

«И у меня, и у команды такое чувство, что мы вечность уже не выигрывали. Нам очень хотелось победить.

В начале игры чувствовали себя нервозно. В простых ситуациях отдавали мяч сопернику. Где-то не могли обработать простые передачи. Во втором тайме немножко успокоились.

Ситуация с незабитым пенальти повернула игру в другую сторону. Этот момент придал нам сил. Чувствовалось, что мы взяли игру под контроль», – заявил Гончаренко.