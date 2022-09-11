«Ростов» недоволен судейством в матче против «Спартака»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин раскритиковал главного судью матча девятого тура РПЛ против «Спартака» (4:2).

«Я вообще не понял. На Николае Комличенко сегодня столько фолов было... Всю неделю нагоняли истерику перед матчем — такой фол поставили, сякой. Сегодня на нем никакой фол не поставили. Его и толкали, и по ногам били. Ключевых ошибок не было, но борьба в ситуации с Комличенко — это фол», – сказал Рыскин.