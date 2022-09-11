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    «Ростов» недоволен судейством в матче против «Спартака»

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин раскритиковал главного судью матча девятого тура РПЛ против «Спартака» (4:2).

    «Я вообще не понял. На Николае Комличенко сегодня столько фолов было... Всю неделю нагоняли истерику перед матчем — такой фол поставили, сякой. Сегодня на нем никакой фол не поставили. Его и толкали, и по ногам били. Ключевых ошибок не было, но борьба в ситуации с Комличенко — это фол», – сказал Рыскин.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1017

      qawzsexdr 20 минут назад

      Решил 1 оседлать любимую тему представителей Спартака

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      Рейтинг: +922

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Три наступа - без карточек, два удара локтем - Карась забыл про горчичники! Умышленный наступ прямой ногой на голеностоп Байрамяну - краснее карточки не бывает, но Спартаку всё можно!!! А как Карась не хотел пендаль давать в пользу Ростова, но не свезло не фартануло, пришлось назначать. Всё как обычно - центр душит регионы (привет Краснодару, НН, Крыльям и т.д...

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      Рейтинг: +5932

      Давид59 1 час назад

      А по-моему Карась неплохо отсудил. Чего это он?

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