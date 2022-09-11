«Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы

Деревянный Зобнин и Умяров в составе значит и эту игру проиграем,это не уровень Спартака в исполнении этих персонажей да и Джикию уже пора списывать,но раз они сегодня в игре значит проигрыш.
Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.
Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Щетинин, Мельников, Голенков, Нтумба.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Чернов, Хлусевич, Рыбус, Умяров, Денисов, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Рассказов, Пруцев, Классен, Вит. Шитов, А. Шитов, Иванников, Мелешин.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Ростов Арене», который начнется в 19:45 по Москве.