«Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Щетинин, Мельников, Голенков, Нтумба.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Чернов, Хлусевич, Рыбус, Умяров, Денисов, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Рассказов, Пруцев, Классен, Вит. Шитов, А. Шитов, Иванников, Мелешин.