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    «Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Щетинин, Мельников, Голенков, Нтумба.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Чернов, Хлусевич, Рыбус, Умяров, Денисов, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Рассказов, Пруцев, Классен, Вит. Шитов, А. Шитов, Иванников, Мелешин.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Ростов Арене», который начнется в 19:45 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 18:42
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Espn21 31 минуту назад

      Деревянный Зобнин и Умяров в составе значит и эту игру проиграем,это не уровень Спартака в исполнении этих персонажей да и Джикию уже пора списывать,но раз они сегодня в игре значит проигрыш.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      timon2401 31 минуту назад

      С таким составом Спартаку в самую пору не за чемпионство бороться, а не вылетить бы в пердив!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17394

      житель СПб 55 минут назад

      очень хотел бы хорошей игры. Без грубостей... Но пока - Спартак ведет себя не слишком...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1201

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      Пустой стадион. Это все одна бумажка остановила болел Сельмаша? Удивительно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17394

      житель СПб 1 час назад

      Почему Мевли вообще нет в заявке? Он бы пригодился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10696

      "supermax" 1 час назад

      Пздц... На замену тупо некого выпустить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1391

      jek718875 1 час назад

      А где звезда, которого Генич назвал толстожопым?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32749

      oyabun 1 час назад

      А где в запасе наши заморские бомбардиры?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9747

      R_a_i_n 1 час назад

      Запасные просто мечта любого тренера!

      1
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      Рейтинг: +743

      Конопляных дел мастер 2 часа назад

      Страна за мужиков, За Ростов. Гыгыгы

      2
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