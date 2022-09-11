Рафинья: «У меня были более выгодные предложения, но я мечтал играть за «Барселону»

Нападающий Рафинья объяснил, почему летом перешел именно в «Барселону».

«Моей мечтой было играть за «Барселону», и я никогда не сомневался в этом, несмотря на получение более крупных финансовых предложений от других клубов.

Я также разговаривал с Неймаром; он сказал мне, что я не пожалею о переходе в «Барсу», и он был прав», – считает Рафинья.