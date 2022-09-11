Зделар: «Все пенальти в ворота «Краснодара» – чистые»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил судейство в матче девятого тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Москвичи заработали три пенальти.
«Я думаю, что все три пенальти – чистые. Было просмотрено на VAR, судья смотрел видео, вот что я могу сказать. Но я не знаю, почему мы должны комментировать это, ведь мы играли хорошо, нам нужно продолжать также играть. Это самое важное», – сказал серб.
- В «Краснодаре» судейство назвали «убийством».
- ЦСКА вышел в лидеры РПЛ.
- Зделар перешел в ЦСКА летом из сербского «Партизана».
Источник: ТАСС