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    Зделар: «Все пенальти в ворота «Краснодара» – чистые»

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил судейство в матче девятого тура РПЛ против «Краснодара» (4:1). Москвичи заработали три пенальти.

    «Я думаю, что все три пенальти – чистые. Было просмотрено на VAR, судья смотрел видео, вот что я могу сказать. Но я не знаю, почему мы должны комментировать это, ведь мы играли хорошо, нам нужно продолжать также играть. Это самое важное», – сказал серб.

    • В «Краснодаре» судейство назвали «убийством».
    • ЦСКА вышел в лидеры РПЛ.
    • Зделар перешел в ЦСКА летом из сербского «Партизана».

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    Источник: ТАСС

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