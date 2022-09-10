Сперцян одним словом охарактеризовал судейство в матче с ЦСКА

Замедленные повторы пусть посмотрит. Все пенальти были абсолютно заслуженные. Во всех трёх случаях имел место контакт, везде игроки ЦСКА были первыми на мяче. Другое дело, что и на Ионове я б пенальти поставил. Потому что и он, и Мендес касались мяча и друг друга, но Ионов коснулся мяча более акцентировано, а Мендес в большей степени попал краснодарцу по ноге. Перебив - полный позор. Неприятно, когда подобные случаи есть, они обесценивают победы. ЦСКА сегодня укатал Краснодар, выиграл бы в любом случае, а этот третий гол откровенно смазывает впечатление. Даже если у судей было основание в виде какого-то правила, это правило - идиотское и несправедливое. Оно противоречит логике футбола как игры.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян недоволен судейством в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Москвичи заработали 3 пенальти.
«Судейство? Это было убийство», – сказал Сперцян.
- Матч в поле обслуживал ростовчанин Сергей Иванов.
- ЦСКА вышел в лидеры РПЛ.
- «Краснодар» остался на 3-м месте.