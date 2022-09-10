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    Сперцян одним словом охарактеризовал судейство в матче с ЦСКА

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян недоволен судейством в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Москвичи заработали 3 пенальти.

    «Судейство? Это было убийство», – сказал Сперцян.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6107

      Viper for CSKA 3 минуты назад

      Замедленные повторы пусть посмотрит. Все пенальти были абсолютно заслуженные. Во всех трёх случаях имел место контакт, везде игроки ЦСКА были первыми на мяче. Другое дело, что и на Ионове я б пенальти поставил. Потому что и он, и Мендес касались мяча и друг друга, но Ионов коснулся мяча более акцентировано, а Мендес в большей степени попал краснодарцу по ноге. Перебив - полный позор. Неприятно, когда подобные случаи есть, они обесценивают победы. ЦСКА сегодня укатал Краснодар, выиграл бы в любом случае, а этот третий гол откровенно смазывает впечатление. Даже если у судей было основание в виде какого-то правила, это правило - идиотское и несправедливое. Оно противоречит логике футбола как игры.

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      Рейтинг: +17327

      житель СПб 18 минут назад

      Убийство - согласен. НО! А где был Краснодар?! Ты сам - где был? Не было Сперцяна на поле сегодня... Значит, не на что пенять.

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      Рейтинг: +123

      Бывалый1488 25 минут назад

      Проиграли по делу! Пенальти все верные! Повторы посмотрите))

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