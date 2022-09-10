Клубы РПЛ в понедельник обсудят изменение календаря

В понедельник, 12 сентября, состоится собрание клубов РПЛ. На нем, возможно, примут решение об изменении календаря сезона.
«В повестке два вопроса: изменение регламента РПЛ и календаря РПЛ и Кубка России.
Что касается возможных изменений календаря РПЛ и Кубка России текущего сезона, то они связаны с проведением товарищеских матчей сборной России в ноябре.
Заседание начнeтся в 14:00 и пройдет в режиме видеоконференции», – уточнила РПЛ.
- С предложением изменить внутренний календарь на прошлой неделе выступил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
- В ноябре сборная России должна провести товарищеские матчи против Боснии и Герцеговины и Ирана.
- Сезон РПЛ закончится в июне.
Источник: телеграм-канал РПЛ