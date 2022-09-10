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    Клубы РПЛ в понедельник обсудят изменение календаря

    В понедельник, 12 сентября, состоится собрание клубов РПЛ. На нем, возможно, примут решение об изменении календаря сезона.

    «В повестке два вопроса: изменение регламента РПЛ и календаря РПЛ и Кубка России.

    Что касается возможных изменений календаря РПЛ и Кубка России текущего сезона, то они связаны с проведением товарищеских матчей сборной России в ноябре.

    Заседание начнeтся в 14:00 и пройдет в режиме видеоконференции», – уточнила РПЛ.

    • С предложением изменить внутренний календарь на прошлой неделе выступил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
    • В ноябре сборная России должна провести товарищеские матчи против Боснии и Герцеговины и Ирана.
    • Сезон РПЛ закончится в июне.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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