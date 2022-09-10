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    Бундеслига. «Бавария» третий раз подряд потеряла очки, «Лейпциг» в дебютном матче Розе разгромил «Боруссию» Д

    «Бавария» в шестом туре Бундеслиги не смогла победить «Штутгарт». Гости отыгрались в концовке.

    Баварцы сыграли вничью в чемпионате третий раз подряд. Несмотря на это, они лидируют.

    «Лейпциг» провел первый матч при главном тренере Марко Розе. Команда обыграла его бывший клуб – «Боруссию» Д.

    «Байер» сыграл вничью с «Гертой». Вратарь леверкузенцев Андрей Лунев восстанавливается от травмы. Бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел у «Байера» на замену на 76-й минуте.

    Германия. Бундеслига. 6-й тур

    Герта – Байер – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Демирбай, 49; 1:1 – Суат, 56; 2:1 – Рихтер, 74; 2:2 – Шик, 80.

    Бавария – Штутгарт – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тель, 36; 1:1 – Фурих, 57; 2:1 – Мусиала, 60; 2:2 – Гирасси, 90+2 (с пенальти).

    Лейпциг – Боруссия Д – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Орбан, 6; 2:0 – Собослай, 45; 3:0 – Айдара, 84.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13868

      Skull_Boy 54 минуты назад

      Этот физрук убьет Баварию

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