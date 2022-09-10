Бундеслига. «Бавария» третий раз подряд потеряла очки, «Лейпциг» в дебютном матче Розе разгромил «Боруссию» Д

«Бавария» в шестом туре Бундеслиги не смогла победить «Штутгарт». Гости отыгрались в концовке.

Баварцы сыграли вничью в чемпионате третий раз подряд. Несмотря на это, они лидируют.

«Лейпциг» провел первый матч при главном тренере Марко Розе. Команда обыграла его бывший клуб – «Боруссию» Д.

«Байер» сыграл вничью с «Гертой». Вратарь леверкузенцев Андрей Лунев восстанавливается от травмы. Бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун вышел у «Байера» на замену на 76-й минуте.

Германия. Бундеслига. 6-й тур

Герта – Байер – 2:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Демирбай, 49; 1:1 – Суат, 56; 2:1 – Рихтер, 74; 2:2 – Шик, 80.

Бавария – Штутгарт – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Тель, 36; 1:1 – Фурих, 57; 2:1 – Мусиала, 60; 2:2 – Гирасси, 90+2 (с пенальти).

Лейпциг – Боруссия Д – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Орбан, 6; 2:0 – Собослай, 45; 3:0 – Айдара, 84.

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