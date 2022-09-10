Новичок «Локомотива» Педриньо рассказал о первых впечатлениях от России

Новый вингер «Локомотива» Педриньо ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Какие первые впечатления от России?

– Очень понравился город, меня тепло встретили. Счастлив, что оказался здесь.

– Когда вышел из аэропорта, не почувствовал холод?

– Да, было прохладно. Но я к этому готов. В Белу-Оризонти намного теплее. Но к этому можно привыкнуть.

– Как ты узнал об интересе «Локомотива»? Какая была твоя первая реакция?

– Узнал от своего агента и сразу согласился. Меня хорошо встретили. Люди открытые, добрые. Немного успел увидеть Москву, это очень большой город.

Конечно, часть времени уйдeт на адаптацию, но это нормально для любого игрока. Постараюсь как можно быстрее влиться в команду.

– Как решился на переезд в Россию? Что тебя привлекло в первую очередь?

– До переезда знал, что Россия – самая большая страна в мире, очень далeкая. В Бразилии о России всегда говорят с позитивом. Решил принять этот вызов и ближе познакомиться с новой культурой.

– Что сказали в семье, как отреагировали близкие?

– Конечно, было волнение, и у семьи, и у друзей. Но я уже связался с мамой и с близкими. Я рассказал им, что всe в порядке, долетел хорошо и меня тут прекрасно встретили.

В моих планах в будущем пригласить семью и друзей, чтобы они здесь тоже побывали.