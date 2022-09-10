«Пенальтисту можно делать что угодно, вратарю нельзя ничего». Акинфеев – о правилах

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает несправедливыми действующие правила исполнения пенальти.

«Вообще правила футбола поменялись за последнее время – хотя бы раз в пользу вратаря поменялось что-то?

Если смотреть на человека, который бьет пенальти, ему можно подпрыгивать, останавливаться, делать все что угодно.

Можно в руки взять, наверное, мяч, там поцеловать, кинуть. А вратарю нельзя ничего.

Вы, кто эти правила придумал, просто встаньте на место вратаря и просто сделайте красиво. Пять из пяти отбейте пенальти. На линии стойте и отбейте.

Ну хотя бы один, два, три. Мне хочется просто посмотреть на этих людей, кто придумал правила эти», – сказал Акинфеев.