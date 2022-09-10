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    «Пенальтисту можно делать что угодно, вратарю нельзя ничего». Акинфеев – о правилах

    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает несправедливыми действующие правила исполнения пенальти.

    «Вообще правила футбола поменялись за последнее время – хотя бы раз в пользу вратаря поменялось что-то?

    Если смотреть на человека, который бьет пенальти, ему можно подпрыгивать, останавливаться, делать все что угодно.

    Можно в руки взять, наверное, мяч, там поцеловать, кинуть. А вратарю нельзя ничего.

    Вы, кто эти правила придумал, просто встаньте на место вратаря и просто сделайте красиво. Пять из пяти отбейте пенальти. На линии стойте и отбейте.

    Ну хотя бы один, два, три. Мне хочется просто посмотреть на этих людей, кто придумал правила эти», – сказал Акинфеев.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1640

      22 raza chemp 1 час назад

      А ни чего что пенальти это наказание? Может еще тебе 9 в стенку поставить?

      0
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      Рейтинг: +17318

      житель СПб > 22 raza chemp 1 час назад

      Это не юридическая ответственность. Это даже уже давно и не спорт. Это - шоу. И оно должно выглядеть справедливым.

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      Рейтинг: +355

      ScarlettOgusania > житель СПб 24 минуты назад

      Если спорт это шоу, то шоу должно выглядеть красиво, но когда это спорт был "справедливым"? Спорт всегда был и остаётся одним из инструментов политической борьбы, хоть законы олимпийской хартии говорят о другом, но... дела расходятся с требованиями этих законов

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